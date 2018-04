NAVARRA. EL GOBIERNO DE NAVARRA QUIERE PROHIBIR LA VENTA DE AGUA MINERAL EN INSTALACIONES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

El proyecto de Ley Foral de Residuos y su Fiscalidad que tramita el Parlamento navarro incluye en su articulado la prohibición de vender agua embotellada en instalaciones y edificios de las administraciones públicas, lo que en la práctica implicaría que, por ejemplo, no se pueda adquirir una botella de agua en un polideportivo de titularidad pública.



El Gobierno navarro aprobó el texto el pasado 22 de noviembre y lo remitió para su tramitación al Parlamento autonómico, donde los grupos tienen la posibilidad de presentar enmiendas y modificar el texto.

Si finalmente se aprueba con la redacción actual del artículo 24 se prohibirá la venta de estas botellas en las instalaciones de las administraciones públicas, excepto en las sanitarias. El citado artículo hace referencia a las ‘Medidas de prevención de envases’ y señala que “las administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, favorecerán y fomentarán la prevención de envases y el uso de envases reutilizables. Para ello, promoverán la instalación de fuentes de agua potable en los espacios públicos o el uso de agua en envases reutilizables”.

“Se prohíbe”, continúa, “con carácter general la venta de agua en botellas de un solo uso en edificios e instalaciones de las administraciones públicas, sin perjuicio de que en los centros sanitarios y hospitalarios se permita su comercialización”.

Un estudio de la Universidad de Vermont (EEUU) sobre las consecuencias no deseadas de los cambios en las opciones de bebidas y la eliminación del agua embotellada en un campus universitario concluyó que la eliminación del agua envasada supuso un incremento del 33% del consumo de otro tipo de bebidas, también envasadas. Además, indicaba que esta medida no supuso una reducción de la generación de residuos de envases en el campus universitario, que era el objetivo último que se perseguía.

La Asociación Nacional de Empresas de Aguas de Bebida Envasadas (Aneabe) sostiene que el agua mineral natural y de agua del grifo son dos productos distintos, ya que afirma que las aguas minerales naturales son un producto alimentario que presenta unas características específicas que las hacen singulares y diferentes del resto.

Esta asociación mantiene que, "hoy en día, tenemos la suerte de que en España el agua mineral es la bebida no alcohólica más consumida, lo que favorece unos hábitos de vida saludables en un época en la que aumenta la preocupación por temas como la obesidad o los escasos niveles de hidratación en la población. De esta forma, el acceso a una hidratación de calidad es una excelente herramienta que tienen los ciudadanos para cubrir sus necesidades de hidratación en todo momento y lugar".

Además, según sus datos, el 92% del agua mineral en España se envasa en pet, un material 100% reciclable con la aprobación por parte de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA, para que dicho material pueda volver a formar parte de un nuevo envase, siempre que se depositen en el contenedor apropiado, dando lugar al pet reciclado.



