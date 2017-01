LLEGA LA PRIMERA OLA DE FRÍO DEL AÑO

Google Plus

Este fin de semana habrá temporal de viento y nieve en el norte peninsular, pero, el próximo martes la Península Ibérica sufrirá la primera ola de frío de 2017, con una caída de entre ocho y diez grados de las temperaturas porque una gran masa de aire siberiano muy frío llegará a España. Esta primera ola de frío durará al menos tres días y traerá "heladas generalizadas".

"Este primer episodio de ola de frío afectará no sólo a la Península, sino también a Baleares y hará que se desplomen las temperaturas, que las heladas sean generalizadas, hasta en el sur. Es muy probable que en Sevilla, por ejemplo, también hiele", explicó Anna Casals, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), a Servimedia.

Además, Casals alertó de que "las temperaturas llegarán a los -15º en las cumbres altas, pero también, por ejemplo el jueves en Castilla-León y Castilla La Mancha, las mínimas estarán entre los -8 y los -10º. La bajada de temperaturas afectará a toda España".

La ola de frío entrará por el nordeste y será en esa zona donde primero se desplomen las temperaturas. El miércoles la gran 'lengua' de viento ártico y siberiano, que "proviene de un anticiclón siberiano" se hará presente en toda España y las temperaturas bajarán considerablemente, incluido el sur. "Helará en Sevilla, según apuntan nuestras predicciones".

A partir del viernes comenzarán a subir las temperaturas con la retirada de esta ola de viento helado que azotará España y que también dejará algunas nevadas en el este peninsular.

La Aemet aclaró que la situación de este fin de semana "es de temporal de viento y nieve por el paso de un frente frío", no una ola de frío como la que se vivirá a partir del próximo martes porque las temperaturas que se registrán el sábado y el domingo no serán tan extremas como las que se esperan a partir del martes.

