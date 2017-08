¿Están en peligro los hijos de Juana Rivas con su padre?

Niños visitando y conviviendo con padres maltratadores. El caso no es nuevo: antes de obligar a Juana Rivas a entregar a sus hijos, otras resoluciones judiciales permitieron que hijos y agresores se encontrasen, algunas con finales fatales. Asociaciones de lucha contra la violencia de género cargan contra la entrega de los niños de Juana al que fue su agresor y advierten de los peligros de permitir la convivencia entre maltratadores y niños.

El caso de Ángela y Andrea

El sistema jurídico español ya demostró sus carencias en el caso de Andrea, la niña asesinada por su padre con antecedentes en violencia de género.

Su madre, Ángela, era acosada y perseguida por su exmarido, pero al mismo tiempo debía permitir que su hija se reuniese con su maltratador sin vigilancia y varias horas a la semana, como resultado de una resolución judicial.

Ángela avisó en varias veces sobre el peligro de los encuentros entre su hija y el maltratador, pero sus denuncias caían en saco roto y su hija de 7 años era asesinada en 2003.

14 años después, desde Woman’s Link batallan para conseguir demostrar la responsabilidad del Estado en la muerte de Andrea, que en su momento falló permitiendo que Andrea pasase tiempo a solas con su padre sin tener en cuenta el historial maltratado y sin escuchar a la niña, que en varias ocasiones reiteró no querer volver con el padre. Como en el caso de Rivas, la opinión del menor no llegaba a ser tomada en cuenta por el juez ya que dicha declaración es sólo obligatoria a petición de parte con mayores de 12 años.

El caso de Ángela y Andrea puso a los juzgados españoles en el punto de mira de observadores internacionales, como la CEDAW, que advirtió a España de tomar las medidas necesarias para que casos como el de Ángela no volviese a ocurrir.

Otros casos sin denunciar

Desde el caso de Ángela, situaciones de encuentro entre maltratadores y hijos de víctimas de violencia de género siguen permitiéndose, como cuenta Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas y abogada especialista en casos de género. Según informa, los niños que viven violencia de género en casa “son reconocidos como víctimas según la ley” incluso sin existir agresiones física contra ellos, pero al mismo tiempo se les permite pasar tiempo a solas con el maltratador, donde es frecuente que sean utilizado como armas para continuar el maltrato a distancia o en algunos casos que sean víctimas de agresiones.

Besteiro cuenta que desde la Federación lleva numerosos procedimientos de niños que sufren este tipo de acoso. Algunos se ven obligados a visitar la cárcel para pasar horas con el padre, en prisión por maltratar a sus propias madres.

Derecho a ser escuchados

Avanza sin miedo es otra de las asociaciones que han querido mostrar su rechazo a la entrega de los niños al exmarido de Juana sin que se tenga en cuenta su opinión.

Según ley, los menores deberán declarar en procesos judiciales de custodia cuando cumplan más de 12 años y, siendo menores, cuando el juez considere que son suficientemente maduros. Sin embargo, en el caso Rivas dicha intervención no se ha permitido por no alcanzarse la edad y no considerarlo el juez oportuno.

Con la actual resolución judicial, los niños podrán ser llevados a Italia para convivir con su padre, incluso en contra de su voluntad de los menores. Ni siquiera cuenta que existen procesos judiciales sobre violencia de género abiertos en España, que esperan resolución y que podrían cambiar la pertenencia de la custodia. Mientras, Juan Rivas se enfrenta ahora a una acusación por delito de desobediencia e secuestro internacional de menores.