INCENDIOS. TEJERINA: “TENEMOS QUE SER ABSOLUTAMENTE INTOLERANTES CON LOS INCENDIARIOS”

- Visita zonas de Galicia afectadas por los fuegos. La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, visitó este martes zonas afectadas por los incendios forestales de este fin de semana en Galicia, donde se unió al dolor de las familias y amigos de las personas fallecidas a consecuencia del fuego y llamó a los ciudadanos a ser “absolutamente intolerantes con los incendiarios”.

Tejerina declaró a los periodistas en el Centro de Coordinación Central de Incendios Forestales de Galicia, situado en Santiago de Compostela, que lo vivido estos días en Galicia “no puede volverse a repetir” y destacó que la sociedad está muy concienciada contra muchos denitos.

“Nos tenemos que hacer absolutamente intolerantes con los incendiarios porque el daño que han hecho es irreparable”, sentenció la ministra, quien aseguró que España tiene uno de los mejores dispositivos mundiales contra los fuegos, si bien precisó que estos están “para apagar incendios, no están preparados para los incendiarios". “Avanzaremos mucho en la lucha contra los incendios en España el día en que la sociedad rechace frontalmente a los incendiarios”, agregó.

Tejerina pidió la colaboración de todos los ciudadanos con el fin de evitar las negligencias y los descuidos, y subrayó que esta ayuda es “muy importante para que no queden impunes aquellas personas que tanto daño han causado”.

En este contexto, Tejerina indicó que no es casualidad que más de la tercera parte de los incendios ocurridos en Galicia en los últimos días se han producido en unas horas difíciles para las labores de extinción, por lo que abogó por “una intolerancia total en contra de los incendiarios”.

La ministra recalcó que el dispositivo actual contra los incendios está prorrogado tanto el del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, como el de la Xunta de Galicia. “Estamos preparados para extinguir incendios y otra cosa es tener un dispositivo para combatir a gente que sabe cómo, de qué manera y en qué momento actuar para causar daños irreparables”, añadió.

Por último, Tejerina aseguró que no hay ninguna motivación económica detrás de los fuegos porque “no hay incendios para recalificaciones ni recalificaciones” y el mercado maderero está muy controlado, con una trazabilidad en el ámbito europeo para evitar la venta de madera ilegal. “Cometeríamos un error si pensamos que hay intereses económicos detrás de los incendios”, concluyó.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso