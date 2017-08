FACUA PIDE AL GOBIERNO QUE PUBLIQUE LAS MARCAS QUE HAYAN PODIDO UTILIZAR LOS HUEVOS CONTAMINADOS CON FIPRONIL

Google Plus

Facua – Consumidores en Acción reclamó este viernes un esfuerzo de transparencia tanto al Gobierno como a los propios productores para que hagan públicas las marcas que hayan podido utilizar los huevos contaminados con el insecticida fipronil.

La asociación pidió de esta manera “máxima transparencia” en todo lo que rodea a la crisis de los huevos contaminados por fipronil, puesto que considera que “no basta con un escueto comunicado escondido en la página web de la Agencia Española de Consumo y Seguridad Alimentaria (Aecosan) apelando a la información remitida por Bruselas”.

Su portavoz, Rubén Sánchez, hizo hincapié en que “no nos tranquiliza conocer que cada día son más los países en los que se han detectado partidas contaminadas, ni que podrían estar contaminados no sólo los huevos, sino multitud de productos elaborados con ellos, si éstos estaban contaminados".

El último dato del que se dispone, en este sentido, es que ya son 17 los países afectados: Holanda y Bégica, donde se localizó el foco originario, además de Alemania, Austria, Suiza, Dinamarca, Francia, Reino Unido, Irlanda, Italia, Polonia, Rumania, Suecia, Luxemburgo, Eslovaquia y Eslovenia (en Europa) y Hong Kong.

En este sentido, Facua considera que “las autoridades sanitarias deberían haber mantenido una reunión con los representantes de los consumidores para explicar qué medidas se están adoptando, si es que se está tomando alguna, y esa reunión no se ha producido”.

Por último, Sánchez denunció que “desconocemos los protocolos de inspección que se hayan podido poner en marcha en colaboración con las comunidades autónomas, no sólo para detectar posibles partidas de huevos contaminados, sino para confirmar que tampoco han llegado hasta los puntos de venta en España productos elaborados con materia prima procedente de las granjas afectadas".

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso