EL GOBIERNO ESPERA APROBAR “EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS” EL PLAN ESTRATÉGICO DE IGUALDAD DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

Google Plus

El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, anunció este martes que el Plan Estratégico de Igualdad para la Administración pública se aprobará “en las próximas semanas” y prevé, entre otras medidas, una “bolsa de horas” y la implantación de jornadas continuas para favorecer la conciliación.



Así lo dijo durante un acto del sindicato de funcionarios CSIF celebrado en la Secretaría de Estado para entregar los reconocimientos a la labor de empleadas públicas en profesiones masculinizadas, que han recibido Ángeles Carmona, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y la única mujer piloto de la DGT, Begoña De Marcos.

Según el presidente nacional de CSIF, Miguel Borra, la conciliación “se ha convertido en una trampa para las mujeres porque no se ven liberadas de las cargas invisibles del hogar y la familia”, ya que suelen ser ellas –apuntó- quienes piden salir o entrar antes del trabajo precisamente porque asumen responsabilidades que no hacen los hombres.

El plan contará con una “bolsa de horas” de libre disposición acumulables para favorecer la conciliación familiar y laboral de los funcionarios, que podrán acreditar el cuidado y atención de mayores, personas con discapacidad e hijos menores de edad para beneficiarse de esta iniciativa.

Además, también se pretende instaurar jornadas continuas en favor de la conciliación, aunque el reto del sindicato CSIF es, según explicó, hacer que estas medidas no recaigan solo sobre las mujeres. Es plan se firmará próximamente con el Ministerio de Hacienda y Función Pública para, según dijo Mario Garcés, apostar por la “corresponsabilidad efectiva”.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso