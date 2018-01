UNA CADENA DE GIMNASIOS ‘LOW COST’ PRESUME EN UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA DE POSIBILITAR “UN ROLLO EN CADA GYM” A SUS USUARIOS

La cadena de gimnasios ‘low cost’ Basic-Fit ha lanzado una campaña publicitaria que ha sido calificada de “machista” por varias usuarias, en la que presume de que sus socios varones tienen “un rollo en cada gym”. La empresa ha asegurado que no hay tintes sexistas en su publicidad y que simplemente es “cachonda”.



“Por si fuera poco el acoso que aguantamos en los gimnasios, ahora Basic-Fit se promociona así”, denunció este miércoles una de las usuarias en redes sociales. A continuación, llegaron más críticas en el mismo sentido, a las que la cadena respondió alegando que sólo se trata de “ligar”.

En concreto, la publicidad consta de carteles en las que se simula una supuesta conversación de chat entre dos amigos en el que uno le pregunto al otro: “tío, ¿ya no estás en Tinder?, ¿te has echado novia?”; a lo que su interlocutor contesta “como entreno en Basic-Fit, tengo un rollo en cada gym”.

Ante una de las críticas lanzadas en Twitter, la compañía de gimnasios –con 26 establecimientos sólo en la Comunidad de Madrid- se preguntó “qué hay de malo en ligar”, al tiempo que animó “a ello” a una de las usuarias que denunció la campaña porque así “el carácter se vuelve más agradable”.

A juicio de la compañía, “el machismo sólo existe en los ojos del que lo ve, no en nosotros”, y alegó que la campaña no responde a una actitud sexista sino a la “creatividad que hemos puesto” en la publicidad.



