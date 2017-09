EL PP FIRMÓ EN JUNIO QUE APOYARÍA LA TRAMITACIÓN DE LA LEY DE IGUALDAD LGTB

- Justifica la abstención en la toma en consideración de la iniciativa alegando que hay aspectos que considera necesario modificar. El Partido Popular firmó un documento en el mes de junio en el que se comprometía a apoyar la toma en consideración de la proposición de ley de igualdad LGTB, cuyo trámite se debate hoy en el Congreso de los Diputados y que contará con la abstención de este partido, según indicó la Federación Estatal LGTB (Felgtb) que acusa a los populares de “traición” y su “falso compromiso”.

El documento, al que ha tenido acceso Servimedia, está firmado por el vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, y brinda su apoyo a la proposición de ley impulsada por la federación LGTB que el PP tachó hoy de “delirante” por hacer uso de “ingeniería social”, según el portavoz del partido en el Congreso, Rafael Hernando.

Según explicaron fuentes del colectivo LGTB, el PP firmó dicho documento para formar parte de la cabecera de la manifestación del Orgullo Mundial LGTB (World Pride) por las calles de Madrid, que se celebró el 1 de julio con representantes del Partido Popular en primera línea.

Hernando informó este martes en una rueda de prensa de que su grupo presentará una “enmienda a la totalidad” a esta iniciativa legislativa, al considerar que el texto es “delirante en algunos casos” y que puede “estigmatizar a la sociedad en función de su orientación sexual”.

No obstante, los populares se muestran partidarios desarrollar una legislación en materia de Igualdad LGTB, pero entienden que la elevada por la Federación Estatal LGTB a través de Unidos Podemos no es la apropiada, por lo que "no bloquearemos el debate".

Por ello, indicó que actuarán “de forma propositiva” y no impedirán que la ley salga adelante, sino que plantearán una enmienda alternativa a la confeccionada por el colectivo LGTB y amparada por Unidos Podemos, que ya ha señalado que prevé presentar enmiendas al texto que ellos mismos presentaron.

Fuentes del PP explicaron a Servimedia que desde el momento en que Javier Maroto firmó su compromiso con la Felgtb hasta ahora se han ido conociendo detalles del proyecto de ley con los que el partido no comulga, de ahí que ahora opten por la abstención. Entre esos puntos estaría la creación de una agencia estatal al margen de los tribunales capaz de sancionar comportamientos que, a su juicio, sean 'Lgtbfóbicos'.

Charo Alises, dirigente de la Federación Estatal LGTB y miembro de su equipo jurídico explicó a esta agencia que el PP “ha utilizado el colectivo LGTB para lavar su imagen, hacerse la foto y luego salir en la pancarta de cabecera”, una pancarta en la que, según esta activista, “sólo merece salir gente que trabaja por los derechos LGTB”.

