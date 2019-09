Defensa de Ana Julia dice que no quería "matarle sino callarle": Si estaba planeado "fue una chapuza". La defensa de Ana Julia Quezada ha indicado este lunes ante el jurado popular que la acusada del asesinato de Gabriel Cruz "no quería matarle sino callarle" y ha sostenido que, si estaba "todo planeado", como afirman las acusaciones, "fue una chapuza enorme", según recoge Europa Press.



Hernández también ha apelado a la "cordura y ecuanimidad" del jurado y ha trasladado la necesidad de que se haga "justicia, que no es venganza". "Es un trabajo triste y queremos poner cordura para que ustedes valoren la prueba desde la objetividad y la imparcialidad", ha concluido.