DISCAPACIDAD. LOGRAR UN TURISMO PLENAMENTE ACCESIBLE, EJE DEL XIII CONGRESO DE CERMIS AUTONÓMICOS EN CASTELLÓN EL 26 Y 27 DE OCTUBRE

La ciudad de Castellón acogerá este jueves y el viernes el XIII Congreso de Cermis Autonómicos, que se celebrará bajo el lema ‘Discapacidad y turismo accesible. Destino inclusión, turismo para todas las personas’ y en el que se abordarán las claves para lograr un turismo plenamente inclusivo para todas las personas con discapacidad.

El evento se desarrollará en el Hotel Luz Castellón y comenzará el jueves con un acto de inauguración que tendrá lugar a las 10.00 horas y que correrá a cargo de Amparo Marco, alcaldesa de Castellón; Javier Moliner, presidente de la Diputación de Castellón; Luis Vañó, presidente del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana (Cermi CV), y Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del Cermi Estatal.

Esta primera jornada será clausurada por Mónica Oltra, vicepresidenta, portavoz y consejera de Igualdad y Política Inclusiva de la Generalitat Valenciana. Durante todo el día tendrán lugar diferentes mesas y ponencias en las que se expondrán los puntos fuertes y los que se deben mejorar en materia de turismo accesible en España, Comunidad Valenciana y Castellón, así como las claves para construir políticas públicas de turismo inclusivo. También se expondrá la visión sobre el turismo accesible desde diferentes Cermis Autonómicos.

DE LA ACCESIBILIDAD A LA INCLUSIÓN

En palabras del presidente de Cermi Comunidad Valenciana, Luis Vañó, “el segmento de mercado que integran las personas que tienen algún tipo de discapacidad está cobrando una relevancia cada vez mayor para el turismo. Esto nos lleva a su consideración como oportunidad de negocio para el sector turístico. Por ello, es importante conocer las necesidades y deseos de las personas con discapacidad, tratando de perfilar una oferta turística cuyo contenido esté adaptado a las mismas”.

“En una sociedad avanzada y en una economía moderna, la importancia de los turistas con discapacidad es tal que en la última década se ha creado una verdadera disciplina de estudio denominada ‘turismo accesible’, que está creando una verdadera conciencia en todas las empresas del sector para mejorar la accesibilidad, no sólo con fines lucrativos sino también sociales”, agrega Vañó.

No obstante, según explica el presidente de Cermi CV, en los últimos años este concepto ha evolucionado hacia lo que se ha dado en llamar Turismo para Todos, Turismo Social o Turismo Inclusivo.

“El Turismo para Todos o Inclusivo, a diferencia del Turismo Accesible, no se limita a la eliminación de barreras físicas, sino que tiene por finalidad lograr que los entornos turísticos puedan ser disfrutados en igualdad de condiciones por cualquier persona, tenga o no discapacidad”, indicó.

También recuerda que garantizar el derecho al ocio, y por ende al turismo, en igualdad de oportunidades es algo que va en línea con la Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social y con la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

“Igual que las agencias de viaje, los touroperadores y los hoteles se están especializando en diversos sectores como el turismo para personas solteras, para familias o para grupos de amigos, el turismo adaptado para personas con discapacidad es y tiene que ser la siguiente gran apuesta del sector. Páginas web adaptadas para usuarios con baja visión, audio-cartas de restaurante, habitaciones de hotel adaptadas para sillas de ruedas, mejoras en los medios de transporte, y otros cambios permiten a todas las personas con discapacidad disfrutar al máximo de su viaje”, agregó Luis Vañó.

El XIII Congreso de Cermis Autonómicos, organizado por el Cermi Comunidad Valenciana y el Cermi Estatal, cuenta con la colaboración de la Consejería de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación; el Ayuntamiento de Castellón; la Diputación de Castellón, y la Agencia Valenciana de Turismo de la Generalitat Valenciana.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso