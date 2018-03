DISCAPACIDAD. LA DIRECTORA GENERAL DE INSERTA EMPLEO PIDE QUE LAS PYMES IMPULSEN LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Google Plus

La directora general y secretaria general de Inserta Empleo, Virginia Carcedo, considera que las pequeñas y medianas empresas son las que tienen que impulsar la contratación de personas con discapacidad, teniendo en cuenta que son “el 94% del tejido empresarial en España”.



Carcedo hizo esta consideración en una entrevista en Servimedia, en la que celebró que a nivel legislativo se está trabajando para que las empresas contraten al colectivo de personas con discapacidad, pero lamentó que “en España, el 94% del tejido empresarial son pequeñas y medianas empresas que no están obligadas a cumplir la cuota de reserva” para este colectivo.

En este sentido, la directora general de Inserta, que es la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo, añadió que “lo que nos interesa es llegar a las pequeñas y medianas empresas”. Argumentó que “las personas con discapacidad viven normalmente en un entorno del que no se quieren mover” y las grandes empresas, por lo general, “tienen sus centrales en Madrid”.

CUOTA DE RESERVA

“Nosotros trabajamos con más de 4.000 empresas”, destacó Carcedo, que afirmó que estas empresas, como las que pertenecen al Foro Inserta Responsable, “no firman los convenios por cumplir la cuota de reserva”, sino que “incorporan la discapacidad a sus políticas de responsabilidad social empresarial (RSE)”, porque “ven que la discapacidad es una ventaja competitiva”.

El Foro Inserta Responsable está cofinanciado por el Fondo Social Europeo y es una plataforma de trabajo en red e innovación social que posibilita compartir prácticas, herramientas y experiencias que favorezcan el eficaz desarrollo de las políticas inserción laboral de talento con discapacidad y RSE y diversidad. Forman parte del Foro Inserta Responsable más de 90 empresas y entidades líderes en su sector.

Por último, incidió en que estos convenios con grandes empresas sirven para que “sean un paradigma” y “un ejemplo” para “mostrarle a una pequeña y mediana empresa que las personas con discapacidad pueden trabajar en una gran empresa”, lo cual “nos viene muy bien”.



