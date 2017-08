La Comisión Islámica prepara un censo de imanes para que acrediten su formación

La Comisión Islámica de España (CIE) está elaborando un censo de mezquitas e imanes para conocer si estos son contratados o voluntarios y si trabajan a tiempo completo o parcial, todo ello con el fin de que acrediten su formación y su capacidad para ejercer como tales.

Además, la Comisión Islámica ha pedido la cooperación de funcionarios y cargos policiales para disponer de "información relevante" sobre el personal que pudiera prestar servicios en comunidades religiosas y templos.

En un comunicado, el presidente de la CIE, Riay Tatary, ha explicado que una vez que los imanes acrediten su formación y capacidad podrán obtener la verificación y conformidad de la Comisión.

También ha recordado que de forma periódica se realizan en España cursos de formación para imanes, y en la actualidad la Comisión está preparando el próximo curso formativo.

El comunicado de la CIE llega después de que el imán de Ripoll (Girona), Abdelbaki Es Satty, condenado por drogas y que llegó a tener una orden de expulsión de España, haya sido considerado clave en la creación de la célula terrorista responsable de los atentados de Barcelona y Cambrils.

Tatary ha explicado que la libertad religiosa y de culto está garantizada por la Constitución, tal y como recoge la Ley de Libertad Religiosa.

Dicha norma reconoce "el derecho de las iglesias, confesiones y comunidades religiosas a establecer lugares de culto o de reunión con fines religiosos, a designar y formar a sus ministros".

Y añade que las inscritas tendrán "plena autonomía y podrán establecer sus propias normas de organización, régimen interno y régimen de su personal."

Asimismo, el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España establece que a los efectos legales son imanes de las comunidades islámicas "las personas físicas dedicadas, con carácter estable, a la dirección de la oración, formación y asistencia religiosa islámica".

Y tienen que acreditar el cumplimiento de dichos requisitos mediante certificación expedida por la comunidad a que pertenezcan y con la conformidad de la Comisión Islámica de España.

El portavoz del Centro Cultural Islámico de Madrid, Sami el Mushtawi, ha especificado en una nota que habría que diferenciar entre imanes y "jatib" o persona estudiosa de las ciencias islámicas.

Sami el Mushtawi ha reconocido que en España "desgraciadamente no hay rigurosidad" a la hora de elegir un "jatib".

"No hay verificación de los estudios que haya cursado el "jatib", de su aptitud para hablar en público, ni siquiera si sabe o no castellano. A veces, se elige por simpatía, por ser pariente de alguien y eso no está bien", ha dicho.

Por todo ello, ha abogado por crear un comité de expertos en materia islámica que elija al "jatib" después de evaluar sus estudios, formación, experiencia, pedirle certificado de antecedentes penales y también hacerle una evaluación psicológica.

"De esta manera tendremos a un 'jatib' idóneo y evitaremos desastres como el de Ripoll y Barcelona".