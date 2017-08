EL PSOE EUROPEO CUESTIONA LA EFICACIA DEL PROTOCOLO DE CONTROL ALIMENTARIO DE LA UE TRAS LA CRISIS DE HUEVOS CONTAMINADOS

La eurodiputada del PSOE Clara Aguilera, vicepresidenta de la comisión de Agricultura del Parlamento Europeo y miembro de la comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad alimentaria, ha denunciado ante la Comisión Europea el " grado de cumplimiento" del Sistema Europeo de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (Rasff) en la crisis de los huevos contaminados con el insecticida fipronil.

En una pregunta a la Comisión Europea (CE), la eurodiputada socialista "pone en cuestión" el comportamiento de algunos Estados miembros para la correcta activación del Sistema Europeo de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (RASFF), "ya que la alerta no se trasladó a otros Estados hasta pasados seis meses desde la primera detección en los Países Bajos”.

“¿Qué ha sucedido para que la alerta oficial se active con tanto retraso?", se preguntó la eurodiputada, quien exigió a la CE garantías de que los productos contaminados en noviembre de 2016 no entraron en la cadena alimentaria y de que no existe ningún riesgo para los consumidores.

Asimismo, pidió a la Comisión Europea que determine si "considera necesario modificar los protocolos de activación del RASFF para superar los problemas evidenciados en la actual crisis".

Esta pregunta parlamentaria forma parte del conjunto de iniciativas anunciadas por los socialistas españoles para exigir a la Comisión Europea que rinda cuentas de los mecanismos y protocolos que ha puesto en marcha, y en qué medida está garantizando a la ciudadanía europea que a día de hoy en la cadena alimentaria no hay productos elaborados con huevos contaminados.

Además, Aguilera confirmó que el próximo 31 de agosto la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria de la Eurocámara debatirá en presencia de la Comisión Europea la crisis de los huevos contaminados y aseguró que en ella “le exigiremos información detallada sobre la gestión de la misma".

