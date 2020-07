CCOO denuncia que varias residencias de mayores concertadas llevan semanas sin realizar pruebas PCR

El Comité de Empresa de CCOO Sanidad Madrid en Domus Vi Mirasierra, una residencia de la Comunidad de Madrid con gestión indirecta en manos de la empresa privada, ha denunciado hoy que hace dos semanas el Hospital Universitario La Paz que hacía las pruebas PCR y el seguimiento serológico al personal, suspendió el control ‘sine die’, alegando que no tenía personal para continuar con la tarea. Hoy se ha declarado un positivo, un residente, que ha tenido que ser aislado y que ha obligado a rescindir de nuevo las visitas al centro.

Otra residencia, en esta ocasión del Grupo Orpea en ‘La Moraleja’ (Alcobendas), también ha sufrido la misma suerte y, según el delegado de CCOO en el centro, se han suspendido las pruebas hace varios días. Se trata de un centro que también tiene como hospital de referencia del SERMAS, el Hospital Universitario La Paz.

En estas dos residencias se había establecido un sistema de seguimiento serológico a los y las profesionales pero no ocurre lo mismo en otros centros de mayores y áreas geográficas de la Comunidad de Madrid. La organización explica en un comunicado que "En Aralia Leganés anunciaron que julio sería el mes en el que se realizarían los test serológicos y a dos días de agosto, aún no se ha testado a los y las profesionales". "En otro centro de Coslada, donde ya se ha registrado un caso positivo entre los residentes hace días, han rellenado los impresos para el control de contactos pero aún no se les ha hecho prueba alguna ni han recibido comunicación alguna. En la Residencia Domus Vi de Usera el personal firmó para someterse a la serología hace más de 15 días pero aún no se han hecho pruebas, las PCR no se realizan desde hace mes y medio, y han llegado al centro cinco residentes nuevos", añaden.

El presidente del Comité de Empresa de la Residencia Domus Vi Mirasierra, Andrés Santana, de CCOO, considera que la situación es ‘alarmante’ porque de nuevo “el Gobierno de Madrid presenta planes de acción frente al COVID-19 que no son globales y en los que no existe coordinación alguna para evitar la expansión del virus”. Las residencias de mayores y sus plantillas han sido uno de los principales propagadores del coronavirus, la falta de control serológico y la escasez de medios de protección personal contribuyeron a la difusión en los peores momentos de la pandemia, según el responsable de CCOO.

“Denunciamos la situación en nuestra residencia porque no podemos permitir que vuelva a suceder”, insiste Santana. En este centro, con un total de 220 residentes que pernoctan, a los que se suman 45 usuarios del Centro de Día, registró oficialmente 73 muertos por COVID-19, durante la primera ola de la pandemia.La residencia fue intervenida. Los datos oficiales de fallecidos en residencias de la Comunidad de Madrid, reconocidos oficialmente, rozan los 6.000 (5.984).

"Ahora pese a los esfuerzos,esta vez por parte de las empresa para llevar a cabo controles y evitar la aparición y expansión del virus, estos no han sido efectivos dado la desidia y desorganización por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid que no está aplicando seguimientos y controles de manera responsable y que ha llegado a su cénit suspendiendo‘sine díe’ las PCR y serologías”, afirma Santana.