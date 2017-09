CATALUÑA. MÉNDEZ DE VIGO NO ACLARA SI HA DADO INSTRUCCIONES SOBRE EL REFERÉNDUM A LOS DIRECTORES DE CENTROS PÚBLICOS

El ministro de Educación, Cultura y Deporte,Ïñigo Méndez de Vigo, eludió este miércoles aclarar si su departamento ha dado algún tipo de instrucción o ha tomado alguna medida en referencia a la participación de los directores de centros públicos catalanes en la celebración del referéndum independentista del 1 de octubre.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Méndez de Vigo fue preguntado en este sentido por el diputado de Ciudadanos Juan Carlos Girauta, quien subrayó las competencias del ministerio sobre la Alta Inspección del Estado y el carácter de autoridades de los directores de centros públicos.

En su respuesta, el ministro aclaró que "son las comunidades autónomas las que tienen que velar por el respeto a la ley en el ámbito competencial", y que solo si no lo hacen, el ministerio dispone de la Alta Inspección como instrumento para garantizar el cumplimiento de la norma educativa.

Este se activa bien por denuncia de algún ciudadano, bien por inacción de la administración, explicó. "El primer paso es poner de relieve cuál ha sido el incumplimiento", lo siguiente es instar a la Consejería a subsanarlo y, si no lo hace, se pueden exigir medidas legales, tal como establece la ley de régimen Hurídico del Sector Público.

En su intervención, Girauta preguntó al ministro si "se está haciendo algo" para que los colegios, "que son templos civiles del saber, dejen de ser mancillados por la imposición ideológica y simbólica" que a su juicio llevan a cabo los nacionalistas, a los que calificó de "golpistas".

Recordó que el Tribunal Constitucional ha instado a todas las autoridades y poderes públicos, entre los que figuran los directores de centros, a abstenerse de cualquier actividad de apoyo al referéndum, pues lo contrario implicaría un posible delito de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Es más, indicó que los órganos judiciales ordenan a todos los poderes públicos evitar su celebración, y preguntó sobre la información facilitada por el ministerio a los interesados en este ámbito.

Méndez de Vigo pidió por su parte "no arrojar sombras de duda sobre la labor de los docentes," porque solo puede perjudicar el funcionamiento del sistema, y subrayó que este y otros temas similares se pueden tratar en la subcomisión parlamentaria creada para buscar un pacto de Estado por la educación.

A su juicio, todo esto tiene que ver con la formación del profesorado, aspecto que muchos de los ponentes que intervinieron en la subcomisión recomendaron mejorar, pero Girauta rechazó esta posibilidad. "No tiene nada que ver con el pacto educativo, sino con la responsabilidiad de los directores", concluyó.

