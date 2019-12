Almeida asegura que sus discrepancias con Madrid Central "no significan ser un negacionista"

"La discrepancia de determinadas medidas no significa el negacionismo. No quiere decir que determinados planteamientos con una intención benéfica no operen en los términos adecuados en la ciudad. Lo importante no es solo que no pueden entrar vehículos en el Centro, sino que se reduzcan los vehículos en el conjunto de los 21 distritos porque yo actuaré sobre el 100 por ciento de la ciudad, no solo sobre el 1,5 por ciento del Centro", ha respondido a la pregunta de una activista de Fridays for Future, según recoge Europa Press.



Así lo ha manifestado durante su intervención en la sesión 'El camino hacia una ciudad sostenible y resiliente al cambio climático' desarrollada esta mañana en la Cumbre Mundial del Clima (COP 25), que se está celebrando en Ifema, y que ha compartido con otros alcaldes iberoamericanos y miembros de la Red del Banco Interamericano de Desarrollo.