Almeida dice que cumplirán sus compromisos con Vox y pide desbloquear las negociaciones en la Comunidad

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha insistido en que cumplirán los compromisos que han adquirido con Vox en la capital y ha pedido "responsabilidad" para que se inicien las negociaciones para formar Gobierno en la Comunidad de Madrid.

Almeida ha querido trasmitir a Vox "la tranquilidad total y absoluta" que deben tener porque el PP cumpla sus compromisos y ha puesto de manifiesto que lo importante no es el contenido del documento firmado, que cree que no entra en sus competencias hacer público, sino que este ha permitido "desbloquear" que la candidata de Más Madrid, Manuela Carmena, no volviese a ser alcaldesa.

"Cumpliremos nuestro acuerdo con Vox y nuestro acuerdo con Ciudadanos. Por lo tanto, nosotros seguiremos con este Gobierno del cambio en la ciudad de Madrid, con un gobierno de centro derecha libertad, en función de dos acuerdos programáticos, que, como ya he dicho, difieren en muy pocas cosas", ha remarcado en declaraciones a los periodistas antes de la entrega de premios de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM).

Por otra parte, ha incidido en que también le gustaría que echarán a andar las negociaciones en el marco autonómico porque "los madrileños no pueden estar sometidos a un gobierno de izquierdas".

Así, ha pedido "un ejercicio de responsabilidad" a los tres partidos del bloque de centro derecha para que "se inicien inmediatamente" las conversaciones para que antes del 11 de julio la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, "pueda ser presidenta de la Comunidad".