Agua alcalina y los beneficios que aporta a tu salud

¿Has oído hablar del PH? Seguramente lo primero que te venga a la cabeza serán algunos anuncios de geles y jabones que prometen buscar un PH neutro para la salud de la piel, pero, sin duda, hay que también tenerlo en cuenta para nuestro interior, para nuestro organismo.

El PH es el Potencial de Hidrógeno, es decir, todo aquello que permite que nuestro cuerpo funcione de manera correcta, sin hacer que los órganos necesiten hacer un esfuerzo superior para desarrollar su trabajo. La concentración de iones de hidrógeno, de hecho, puede variar. Y el ejemplo más claro es el agua, un líquido que todos ingerimos a lo largo del día.





El agua alcalina, ¿Cómo llegar hasta ella?

El agua, para ser neutra en términos de PH necesitaría estar en 7. Hay que tener en cuenta que la escala está medida del 0 al 14. Ese punto intermedio sería el agua pura, el agua con el llamado y famoso PH Neutro. Sin embargo, esta agua es prácticamente inexistente.

Si se toma como referencia el agua que sale de nuestros grifos, aunque obviamente es potable, se ha demostrado en numerosos estudios que contiene también – consecuencia de su tratamiento en depuradoras – cloro, metales e incluso antibióticos que llegan hasta nuestro cuerpo, modificando su normal funcionamiento y adaptando a nuestro organismo para gestionar el residuo.

El sistema inmunológico sufre con este tipo de compuestos en el agua, llegando incluso, según se ha podido saber en numerosos estudios médicos publicados, que puede acabar dañando el sistema digestivo. Si a esta agua, como se ha venido poniendo de moda, se le añade calcio, magnesio o algún otro componente químico que mejore su calidad, incrementará su concentración de iones de hidrógeno, subiendo su ph hacia la zona alcalina, y haciéndola más rica en oxígeno.

Todo esto es lo que hasta ahora estaba haciendo que el agua embotellada tuviera una gran acogida en millones de viviendas que buscaban, a sabiendas de la calidad del agua de su zona, una mejor calidad del líquido que toda la familia consumía. Podemos hablar, según la zona de España donde se abra el grifo, de agua dura o blanda, pero lo que hay que comenzar es a cambiar esta idea por la búsqueda del agua alcalina.