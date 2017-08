ATENTADOS. LOS MUSULMANES DE LA MEZQUITA DE LA M30, “MUY TRISTES” POR LOS ATENTADOS EN CATALUÑA

Google Plus

El portavoz del Centro Cultural Islámico de Madrid, Sami El Mushtawi, aseguró que en la Mezquita de la M30 de Madrid se encuentran “muy tristes” y “conmovidos” por los atentados en Cataluña, reivindicados por el Daesh, a cuyos integrantes calificó de “personas sin cultura, sin conocimiento” e “ignorantes”.

El Mushtawi realizó estas declaraciones en el centro cultural en una rueda de prensa convocada para condenar “enérgicamente” los atentados terroristas perpetrados en La Rambla de Barcelona y Cambrils, en los que los yihadistas asesinaron a 14 personas e hirieron a más de un centenar de viandantes.

“El islam como religión y cultura no tiene nada que ver con la violencia que hemos visto a lo largo de los últimos años”, manifestó el portavoz del centro cultural, quien expresó su rechazo a “todo tipo de violencia y todo tipo de terrorismo” y argumentó que se trata de “personas sin cultura, sin conocimiento.

En este sentido, defendió que “un mínimo grupo de violentos y criminales no pueden jamás machar la imagen del islam” y mostró su preocupación por que “la gente vincule el islam con estos actos que nada tienen que ver con el islam”, puesto que, “somos los primeros en sufrir estos actos”, como por ejemplo en Siria, Irak o Paquistán.

"AMOR Y TOLERANCIA"

“Nos duele que esto suceda y ojala no suceda en ninguna parte del mundo”, porque “personas hoy en día están sufriendo por culpa de unos ignorantes”, manifestó El Mushtawi, que mostró su deseo de que las personas heridas se recuperen y “vuelvan llenos de vitalidad”.

Asimismo, hizo hincapié en que “este centro siempre ha estado abierto para quienes quieran conocer el islam de cerca”, ya que su objetivo es “ser el lazo entre la cultura musulmana y la cultura occidental” que, según él, “tienen mucho en común” como “el amor” y “la tolerancia”.

Por último, indicó que en el centro se realizan actividades culturales dirigidas especialmente a los jóvenes, entre las que se encuentran simposios, conferencias y charlas informales para enseñarles cultura árabe, cultura musulmana y cultura en general y evitar así que puedan ser captados por el Daesh.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso