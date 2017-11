(AMPLIACIÓN) CEBRIÁN CEDE LA PRESIDENCIA DE PRISA A MANUEL POLANCO, Y AVISA: "ME VOY, PERO ME QUEDO"

- Presidirá una fundación que decidirá sobre la línea editorial y el nombramiento del director de 'El País'. Manuel Polanco será el nuevo presidente del Grupo Prisa, en sustitución de Juan Luis Cebrián, según aprobó este miércoles el Consejo de Administración de la compañía.

Lo anunció Cebrián en una posterior Junta Extraordinaria de Accionistas del grupo, encargada de refrendar el nombramiento, así como la ampliación de capital en 450 millones de euros y el acuerdo para vender la filial portuguesa Media Capital.

Tras su salida de la cúpula de Prisa el próximo 31 diciembre, Cebrián, que ha sido presidente ejecutivo desde 2012, cuando relevó en el cargo a Ignacio Polanco, seguirá como presidente de 'El País' y estará al frente de una nueva fundación que creará la compañía y que velará por la línea editorial del grupo, con poder de intervención en el nombramiento y cese del director de ‘El País’.

"Me voy, me voy, me voy, como dijo el poeta, pero me quedo", afirmó Cebrián. El que fue primer director de 'El País' aseguró que se marcha de la primera línea ejecutiva de Prisa, una vez encarrilada la reducción de la deuda y la estabilidad del grupo, para poder dedicarse a nuevos proyectos personales y dar paso a un relevo generacional en la conducción de la compañía de la mano de Manuel Polanco, que dijo que es una "garantía para el cumplimiento de los compromisos" fijados para la estabilidad y el futuro de la compañía.

CARRERA EN PRISA

Manuel Polanco, hijo menor del fundador de la compañía, el fallecido Jesús Polanco, es actualmente vicepresidente de Prisa y presidente de la división Prisa Audiovisual. Junto a su hermano Ignacio, posee el 17% del capital de la compañía.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, ha desarrollado toda su carrera profesional en Prisa. En 1991 asumió la dirección de Santillana Chile y Perú hasta 1993, cuando se hizo cargo de la dirección general del diario ‘La Prensa’ y puso en marcha la edición americana de ‘El País’ en Ciudad de México.

En 1996 asumió desde Miami la dirección internacional de Santillana en América. De vuelta a España en 1999, fue nombrado presidente de GDM (Gerencia de Medios) y de GMI (diarios regionales y especializados), y desde 2001 fue director adjunto de la Unidad de Medios España. En 2005 se trasladó a Portugal como consejero delegado de Media Capital y a principios de 2009 fue nombrado director general de Prisa. Ha sido presidente de Prisa TV y DTS desde octubre de 2010, hasta el momento de la venta de DTS a Telefónica de Contenidos, en abril de 2015.

Polanco es consejero de Prisa desde 2001 y miembro de su Comisión Delegada desde 2008.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso