Banco de España dice que publicará con "transparencia" si el impacto del alza del SMI es menor de lo esperado

Así lo ha señalado durante la inauguración en Santander del seminario 'Las finanzas sostenibles y su importancia en el futuro de la economía' organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y la Asociación de Periodistas Económicos (Apie) y patrocinado por el BBVA.

No obstante, ha dejado claro que todavía no se dan las condiciones para decir si verdaderamente ha tenido un efecto, o no, en el empleo la subida del salario mínimo.

"Nosotros nos hemos comprometido a volver a hacer unos análisis cuando tengamos unos datos que consideremos que nos permiten hacer esta evaluación", ha remarcado, tras afirmar que será el año que viene, en verano de 2020, cuando estos datos estarán disponibles y cuando posteriormente los economistas de la institución hagan su análisis.

Así, ha dejado claro que si los efectos han sido más reducidos de lo que el Banco de España estimaba, se publicarán "con absoluta transparencia". No obstante, ha insistido en que a día de hoy, "no es posible decir con suficiente grado de rigurosidad cuál está siendo el efecto".

Bajo su punto de vista, "es absolutamente normal que haya discrepancia en la valoración de las políticas económicas, porque ha sucedido siempre y sucederá con total seguridad".

Asimismo, ha recordado que el último análisis sobre el efecto del incremento del 22% del SMI, publicado en febrero, aseguraba que "los efectos habían sido reducidos, porque el conjunto de trabajadores afectados había sido limitado".

Por otro lado, el gobernador ha resaltado que es normal que existan discrepancias con las valoraciones de la institución. "Llevo más de 20 años en el Banco de España y casi siempre analizando cuestiones de valoración de la política económica de los distintos gobiernos han existido discrepancias y, de hecho, me parece que este es uno de los síntomas de independencia del Banco de España", ha apostillado.

SMI DISTINTO ENTRE REGIONES

Preguntado sobre la propuesta de impulsar un salario mínimo distinto por regiones, Hernández de Cos ha asegurado que no existe un precedente así, aunque en Estados Unidos sí que es diferente por estados.

No obstante, el gobernador, aunque sí ha señalado que en algunas ocasiones ha habido distintas propuestas de economistas que en el pasado trataban de diferenciar un SMI para jóvenes y adultos, ha apuntado que estas medidas deberían ser concretadas antes de pronunciarse.