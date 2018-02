España, septimo país del mundo con más marcas bancarias valiosas, según Brand Finance

Concretamente, se trata de Santander, BBVA, CaixaBank, Bankinter, Bankia, Kutxabank, Sabadell, Ibercaja, Liberbank y Abanca, así como Popular, que desaparecerá como marca tras la integración en la entidad presidida por Ana Botín.

Liberbank, Bankinter, Kutxabank, CaixaBank y BBVA han mejorado 50, 24, 22, 21 y 8 posiciones en la lista, respectivamente, mientras que Santander ha perdido dos posiciones, de forma que abandona el 'top 10' del que formaba parte el pasado año. También han perdido puestos Ibercaja y Abanca.

En cuando al índice de fortaleza de marca, en el marco del mismo estudio, BBVA se pone en cabeza de las marcas españolas, seguido por Santander, Sabadell, CaixaBank, Bankia y Bankinter.

Estados Unidos lidera el ranking mundial, con 76 marcas bancarias valiosas, y por detrás se sitúa China, que cuenta con 45, a pesar de que una entidad del país asiático es la líder del listado.

Así, el 'top 10' del ranking está compuesto por cuatro marcas bancarias chinas, cinco estadounidenses y una británica: ICBC, China Construction Bank, Wells Fargo, Bank of China, Chase, Agricultural Bank of China, Bank of America, Citi, HSBC y JP Morgan.

En opinión del consejero delegado de Brand Finance, "ahora las marcas desafiantes provienen de fuera del sector de la banca", dado que "las grandes compañías tecnológicas ya están invadiendo las áreas tradicionalmente suministradas por los bancos, como pagos y financiación".