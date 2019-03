La CNMV advierte sobre 13 entidades no autorizadas para prestar servicios de inversión

En concreto, ha alertado de la sociedad Eurotrade Investments, que opera a través de eurotradeinvestmentsgb.com, así como de Brokerf1 Markets Global Corp, Trade Markets Global Corp y Casa General Options LTD.

También ha advertido sobre las entidades Bcoin Market, Ethereum Code Bot, Elmond Enterprise LTD, Crypto Kartal, Bali Limited LTD, Fly Financial Group, Alphatec LTD, Kayafx y Société Generale D'Patrimoine, cuyo administrador único es Carlos Gabriel Stetskamp de León.

La CNMV recuerda también que sus advertencias sobre 'chiringuitos financieros' pueden ser consultados a través de su página web, así como que los inversores pueden dirigirse su número de atención al inversor para comprobar si una entidad está registrada.

Además, el supervisor invita a los inversores a informar sobre ofertas de servicios de inversión de entidades no registradas a través de su formulario de consulta o de su canal de comunicación de infracciones.