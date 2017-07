Nintendo gana 163 millones en el primer trimestre de su ejercicio fiscal

Las ventas de Nintendo en el primer trimestre de su ejercicio fiscal sumaron un total de 154.069 millones de yenes (1.185 millones de euros), un 148,6% más que un año antes, gracias a la buena evolución de las ventas de su consola Switch y de los juegos de la plataforma.

Entre abril y junio, Nintendo vendió 1,97 millones de unidades de su consola Switch, mientras que vendió 8,14 millones de juegos, incluyendo títulos como 'Mario Kart 8 Deluxe' o 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild'.

De cara al conjunto de su ejercicio fiscal, Nintendo espera alcanzar un beneficio neto de 45.000 millones de yenes (346 millones de euros), una cifra un 56% inferior a la del pasado año, mientras que sus ventas crecerán un 53,3%, hasta 750.000 millones de yenes (5.767 millones de euros).

Asimismo, la compañía nipona prevé cerrar el ejercicio con 10 millones de unidades de su consola Switch vendidas y 35 millones de juegos de esta plataforma.