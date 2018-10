El director general de Aviación Civil apuesta por un nuevo modelo que dé "más flexibilidad" a la Aesa

El director general de Aviación Civil, Raúl Medina, ha manifestado este miércoles que considera que se debería apostar por un nuevo modelo que cree un "traje a medida" para la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Aesa) y le otorgue una mayor flexibilidad a la hora de trabajar en materia de seguridad aérea.

Medina, que ha comparecido en la comisión que investiga el accidente del vuelo JK5022 de Spanair el 20 de agosto de 2008, donde murieron 154 personas, ha informado de que la agencia cuenta con un total de 70 personas en plantilla y que, además, se hacen contrataciones a consultoras externas.

El director general de Aviación Civil también ha indicado que, aunque la "plantilla sea joven", también está integrada por personas con "muchísima experiencia" que sirven para compensar.

Medina ha explicado que el sistema "funciona bien" porque lo dice "quienes les están controlando" y que cualquier incidente es notificado, aunque ahora están planteando que la agencia comience a supervisar las condiciones de trabajo para analizar el estrés que pueden sufrir los trabajadores de la aviación.

Sobre la ley 40/2015, que va a exigir una adaptación de Aesa para el próximo año, Medina ha indicado que se están barajando diferentes formas de ponerlo en práctica pero que está convencido de que "tiene futuro".

Con respecto al motivo de la comisión, Medina ha manifestado que se han "volcado" para mejorar la seguridad de los pasajeros y sus familias y que, después del accidente de Spanair, España "ha marcado el paso de los avances que se han logrado" en materia de atención a víctimas con la promoción de medidas dentro de la Organización de Aviación Civil Internacional (Oaci) para que se mejore el trato a los afectados y para preparar a los estados.

Por ello, considera que "se ha conseguido mucho" en materia de seguridad en la aviación civil y que "el marco regulatorio ha mejorado muchísimo".

Asimismo, ha indicado que todo el desarrollo normativo está realizado a nivel ministerial y que los organismos que lidera y que sus funciones están recogidas por real decreto.

Con respecto al informe elaborado por la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (Ciaiac) y que no establece causas concluyentes sobre el motivo del accidente, Medina ha indicado que no puede opinar sobre el trabajo que él no ha realizado. Además, ha manifestado que él no considera que haya ningún tipo de presión en el organismo y que el nivel de relación entre la DGAC y la Ciaiac es "prácticamente inexistente".