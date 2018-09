Sánchez se reúne el miércoles con grandes inversores en Nueva York

El objetivo de la reunión es analizar la situación de la economía española dentro del contexto europeo y explicar las principales líneas de acción del Gobierno de España, según ha informado AmSChamSpain en una nota.

La intervención se encuadra en el viaje que inició el domingo el presidente a Montreal y a la sede de la ONU en Nueva York para expresar su apoyo al multilateralismo y al papel de la ONU en la resolución de los problemas internacionales como una de las claves de la acción exterior del Ejecutivo socialista.

El viaje le servirá, además, para entablar contacto con otros líderes y dar a conocer en medios y centros de pensamiento estadounidenses su visión de España y de su política exterior.

Así, Sánchez intervendrá en la 73 sesión de la Asamblea General de la ONU el jueves por la tarde y en los días previos participará en foros como la cumbre contra el cambio climático 'One Planet Summit'. Además, explicará la política exterior española en el Council on Foreign Relations y el Consejo de las Américas y tendrá entrevistas y reuniones con medios de comunicación como el 'Wall Street Journal' y el 'New York Times'.

También aprovechará su paso por la ONU para mantener encuentros bilaterales, entre ellos con el nuevo presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, una cita que fuentes del Ejecutivo consideran una primera toma de contacto para volver a impulsar la relación bilateral.

Los otros serán con mandatarios de Nueva Zelanda, Corea del Sur, Sudáfrica y Etiopía, además de con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y con el director general del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, entre otros encuentros y actividades.

Actualmente el Ejecutivo de Sánchez se encuentra en plenas negociaciones con Podemos para terminar de fijar la subida de impuestos y el apoyo de la formación 'morada' a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019, que mantiene su intención de aprobar a finales de noviembre o principios de diciembre, según ha confirmado a Europa Press la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

El Gobierno mantiene la intención de presentar las nuevas cuentas a pesar de que la Mesa del Congreso ha acordado, con los votos del PP y Ciudadanos, excluir la enmienda del PSOE para anular el veto irrevocable del Senado al techo de gasto a través de una ley de medidas contra la violencia machista.

De su lado, Standard and Poor's ha mantenido en su último informe la nota de España en notable bajo (A-) con perspectiva positiva por las sólidas perspectivas de crecimiento y a pesar de cierta desaceleración, del aumento de los objetivos de déficit público, del alto endeudamiento público y de la incertidumbre política.

La Cámara de Comercio de EE.UU. en España, presidida por Jaime Malet, es una institución apolítica y sin ánimo de lucro creada en 1917, que hace un año cumplió 100 años al servicio de las empresas aportando valor a la inversión y al comercio entre ambos países.

AmChamSpain cuenta con cerca de 300 empresas asociadas, entre ellas, la mayoría de las grandes empresas estadounidenses establecidas en España y las grandes empresas españolas con presencia en EE.UU., así como un grupo importante de pymes de ambos países.

En total, sus empresas socias tienen una facturación agregada en España de 248.000 millones de euros, aproximadamente el 24% del PIB nacional, y generan cerca de un millón de empleos directos e indirectos en España.