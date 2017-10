DE LA SERNA ENTREGA LOS PREMIOS DE LA FUNDACIÓN ENAIRE

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, presidió este miércoles la entrega de los Premios de la Fundación Enaire, institución a la que ha aprobado ceder dos espacios en el propio ministerio.

Según explicó el propio ministro durante el acto de entrega de los galardones, la cesión de La Arquería es por cuatro años, prorrogables por otros cuatro, y va acompañada de una dotación de 3 milloens de euros para rehabilitar los especios.

El Premio de Periodismo de la Fundación Enaire ha sido otorgado a Cristina de la Rica, redactora del departamento de Turismo de Europa Press. Este premio está dirigido a premiar a los trabajos de carácter periodístico relacionados con el transporte y la navegación aérea, así como aquellos que traten sobre instalaciones y los servicios aeroportuarios en general.

Por su parte, el Premio José Ramón López Villares ha sido otorgado a dos trabajos fin de Máster: ‘Simulación de la instalación de climatización del Aeropuerto de Alicante-Elche con TRNSYS’, de Alberto González García, de la Escuela Politécnica Superior de Elche, y al trabajo ‘Trajectory based operational concepts comparison through ATM performance indicators analysis’, de Guillermo Orenga Imaz, de la Universidad Carlos III de Madrid

Asimismo, el Premio Luis Azcárraga ha sido un galardón compartido también por dos trabajos: ‘A multi-start randomized heuristis for real-life crew rostering problems in airlines with work-balancing goals’, de Jesica de Armas Adrián, Luis Cadarso Morga, Angel A. Juan Pérez y Francisco Javier Faulín Fajardo, y ‘Metodología para la optimización y análisis de la respuesta de medios e infraestructuras en el sistema aeroportuario en operaciones invernales mediante modelos basados en algoritmos genéticos’, de César Marín Fernández.

Por último, el Premio Emilio Herrera, establecido para premiar a españoles por los méritos acumulados en el transcurso de toda una vida con dedicación a la aeronáutica en sus diversas manifestaciones (investigación, docencia, ingeniería, gestión empresarial pública o privada) y que haya alcanzado notoriedad en ámbito nacional o internacional, ha quedado desierto en esta ocasión.

