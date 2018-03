PRESUPUESTOS. EL GOBIERNO APRUEBA LOS PGE CON 2.000 MILLONES EN REBAJAS EN EL IRPF

Google Plus

El Consejo de Ministros aprobó este martes el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 con un descenso en la recaudación de 2.000 millones por rebajas en el IRPF en favor de las familias y reducciones de este impuesto para rentas del trabajo.



En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, convocado con carácter extraordinario para aprobar los PGE, el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, concretó que las medidas relativas al IRPF consisten en deducción por gastos de guardería de 1.000 euros anuales, deducción por cónyuge con discapacidad de 1.200 euros anuales y deducción por familia numerosa.

En este último caso, se incrementa en 600 euros anuales por cada hijo que exceda el número establecido. Con carácter general se aplicará a partir del cuarto hijo inclusive.

Además de estas medidas, en el ámbito del IRPF, se incluyen reducciones por rentas del trabajo.

En particular, se eleva el umbral de tributación de los 12.000 a los 14.000 euros brutos y se incrementa la reducción para rentas del trabajo hasta 18.000 euros de salario bruto. Esta medida beneficiará a 3,5 millones de contribuyentes y a un millón de pensionistas.

INGRESOS TRIBUTARIOS

Por otra parte, los ingresos tributarios ascenderán a 210.015 millones de euros, lo que representa un 4,5% sobre lo presupuestado en 2017 (200.963 millones) y un 6% más en comparación con lo finalmente recaudado (198.100 millones). Hacienda destacó que esta cifra será un “máximo” de la serie histórica.

Desglosado por impuestos, el Ejecutivo prevé recaudar por IRPF 82.056 millones de euros (+6,5%); en Sociedades ingresará 24.258 millones (+4,8%); en IVA prevé incrementar un 5,6% los ingresos y obtener 71.575 millones; por impuestos estatales estima unos ingresos de 21.612 millones (+6,4%) y por otros ingresos tributarios 10.515 millones (+7,1%).

EMPLEO PÚBLICO

El proyecto de Presupuestos también incorpora el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos del sector público para mejorar los salarios. En este sentido, se contempla para este año una subida del 1,95%, en 2019 oscilará entre un mínimo del 2,5% y un máximo del 2,75%, y en 2020 se incrementarán entre un 2,3% y un 3,85%, hasta acumular en estos años un alza máxima del 8,79%.

En las administraciones públicas que hayan cumplido el objetivo de déficit, deuda y regla de gasto, la tasa de reposición será del 100% en todos los sectores, mientras que en las administraciones que no cumplan con los citados objetivos tendrán un 100% de reposición en sectores prioritarios y un 75% en los no prioritarios.

Finalmente, incluye un gasto en infraestructuras, que aumenta un 16,5% con respecto a 2017, y un incremento del 6,2% del presupuesto destinado a actuaciones en Industria y Energía.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso