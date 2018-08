Madrid mantendrá su voto negativo en el CPFF para relajar el déficit en 2019

Hacienda reúne mañana a las autonomías en el marco del CPFF que se celebra en sesión telemática, para volver a votar la senda de estabilidad presupuestaria que será aprobada este viernes en Consejo de Ministros tras ser rechazada en el Congreso.

"Este consejo es el resultado del fracaso del Gobierno de Pedro Sánchez y su alarmante debilidad en el Congreso de los diputados. Han sido sus socios los que han tirado por tierra la relajación del objetivo de déficit en el año 2019, y en este tema la Comunidad mañana mantendrá la misma postura que tuvo en el CPFF", ha aseverado el viceconsejero.

A su juicio, la senda que el Gobierno presentará mañana "es la misma que tumban las cortes generales" y lo que la ley dice "es que el Gobierno tendrá que presentar una nueva propuesta", pero el Gobierno pretende "que voten la misma".

En este punto, García ha indicado que el Gobierno autonómico no apoyará esta senda porque "no va acompañada de una reforma de la regla del gasto o del techo del gasto para las comunidades", algo que ya dice que pidieron en la anterior reunión para que se pudiera aplicar al presupuesto esa relajación.

"Las comunidades autónomas no necesitamos endeudamiento, lo que necesitamos es un sistema de financiación justo y equitativo que permita al Gobierno autonómico financiar los servicios públicos en igualdad de condiciones", ha defendido.

Asimismo, el viceconsejero ha lamentado que parezca que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "hayan olvidado lo que reclamaban con tanto fervor que pedían una reforma urgente del sistema de financiación", algo que, a su parecer, ahora han aparcado.

"Por eso mañana a la Comunidad no le queda más remedio que mantener su voto porque no se ha modificado la senda que se presenta y porque lo que toca ahora es hablar de un nuevo sistema de financiación y esta no viene acompañada con reducir el objetivo del gasto", ha concluido.