Montoro interviene las cuentas del Ayuntamiento de Madrid tras varios avisos al consistorio

Montoro intervendrá en las cuentas de Madrid por incumplir la regla de gasto. El Ministerio de Hacienda tutelará semanalmente las operaciones financieras del Ayuntamiento de Madrid después de que la semana pasada rechazara por tercera vez el Plan Económico y Financiero (PEF) presentado por el Gobierno de Manuela Carmena y entendiera que sigue incumpliendo la regla de gasto, como han confirmado a Europa Press fuentes del departamento que dirige Cristóbal Montoro.

En declaraciones en los pasillos del Senado, Montoro ha explicado que los controles impuestos al consistorio madrileño se producen después de "numerosas advertencias" que se remontan a 2015 y de reuniones e intercambio de explicaciones. Con esto ha recordado que Madrid también debe cumplir el déficit y la regla de gasto. Un problema que también están teniendo otros municipios con superávit cuyo gasto supera el crecimiento previsto, algo que Hacienda prohibe.

"Venimos desarrollando con el Ayuntamiento sucesivas y ya numerosas advertencias sobre el incumplimiento” de la regla de gasto, un hecho que data de 2015, se trasladó a 2016 y a 2017. Además, Montoro señaló que en España hay miles de administraciones que tienen superávit presupuestario “cumplen con la Ley de Estabilidad y, en concreto, con la regla de gasto”.





"No se de dónde sacan esa exclusividad"

El ministro se ha mostrado molesto y contundente contra el consistorio dirigido por Manuela Carmena, al que ha acusado de estar tomando un comportamiento especial al resto de municipios. Algo que, según ha denunciado ante la prensa, no puede ser. “No existe ningún argumento que justifique” que el Ayuntamiento de Madrid, “por importante que sea, incumpla la regla gasto; no entendemos qué les ocurre si no es una cuestión política”.

Así, aseguró que Hacienda está para aplicar la ley y no para hacer “interpretaciones políticas”, y que aunque la norma “les parezca lo que sea, es la ley que está vigente". Al respecto, el ministro incluso ha instado al Ayuntamiento de Madrid a explicar“por qué ellos son distintos y especiales”. “No sé de dónde sacan esa exclusividad”.