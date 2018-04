PLACO, GALARDONADA CON TRES 'SAFETY STAR' EN EL FORO DE LA EXCELENCIA OPERACIONAL DE SAINT-GOBAIN GYPSUM

Placo, la compañía líder en fabricación y comercialización de yeso y placa de yeso laminado (PYL), ha sido galardonada con tres ‘Safety Star’ en el Foro de la Excelencia Operacional de Saint-Gobain Gypsum.



Este premio, que se otorga anualmente a nivel internacional, reconoce los esfuerzos realizados y los buenos resultados obtenidos en seguridad y prevención de riesgos laborales y accidentes.

El pasado mes de marzo se celebró en Aachen (Alemania) el Foro de Excelencia Operacional Saint-Gobain Gypsum, que congrega a todas las fábricas y canteras de yeso del grupo a nivel mundial y en el que fueron galardonadas tres fábricas españolas de Placo por sus buenos resultados en seguridad y prevención de riesgos laborales.

Durante el acto, el Presidente de Saint-Gobain Gypsum and Insulation Activities, Claude Alain Tardy, el Shear Director en Saint-Gobain Gypsum, Jim Drake y el Global Director HSE & Risk Prevention and WCM H&S Global Champion en Saint-Gobain Gypsum and Insulation Activities, Jose Francisco Vallejo, reconocieron los esfuerzos en Seguridad realizados por Placo y concedieron a la compañía tres ‘Safety Star’ 2017 de la actividad de yesos a sus fábricas de Soneja (Castellón) en la categoría Gold, Morón (Sevilla) en la categoría Silver y San Martín Polvo (Madrid), galardonada en la categoría Bronce.

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD

Para participar en el Foro de la Excelencia Operacional de Saint-Gobain Gypsum, que premia el ‘Mejor Desempeño en Seguridad dentro de la Actividad de Yeso’, es necesario, como requisito indispensable, obtener la distinción bronce en excelencia operacional (WCM) y no haber sufrido ningún accidente de seguridad durante el último año. Además, se valora expresamente la gestión de la seguridad en el centro de trabajo a través de actividades de reducción de riesgos, el sistema de análisis de incidentes, los procedimientos de concienciación y sensibilización y la solidez del reporte presentado. Para la consecución de todos estos objetivos y conseguir lo que se conoce como 'La gestión de la prevención llevada más allá del management', es fundamental la participación, implicación y contribución de todos los trabajadores.

De todos los centros industriales y canteras que la compañía tiene a nivel mundial, 16 plantas cumplieron con los requisitos de base y, de éstas, cuatro fueron españolas. Entre ellas, además de las tres ganadoras, cabe destacar la posición obtenida por la planta de Viguera (La Rioja), que consiguió el cuarto puesto en la clasificación.

El Foro de la Excelencia Operacional revisa anualmente la estrategia y las operaciones derivadas de la actividad del yeso a nivel mundial. De esta manera, cumple la triple función de reconocer aquellos avances y resultados más significativos en las diferentes fábricas y plantas existentes, dar a conocer a todos los públicos internos el detalle de las acciones realizadas en todo el mundo y, por el último, unificar y establecer criterios para avanzar conjuntamente en la misma dirección en materia de seguridad, prevención y salud laboral.



