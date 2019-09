Femada, el equipo que buscas para renovar la caldera de casa

Contenido patrocinado

Un grupo de profesionales con más de 5 décadas de experiencia que reparan e instalan desde calderas hasta suelos radiantes.

¿Sabías que ahora puedes ahorrar más de un 30% en el gasto de gas con tu caldera? Los nuevos modelos de calderas de gas han conseguido un nivel de eficiencia tan alto, que las tradicionales han comenzado a quedar completamente en el olvido. Generan más calor, son más duraderas y, además, hacen que ahorres mucho más dinero.

Un dato bastante interesante para las personas que busquen maximizar la comodidad del hogar sin tener que maximizar los gastos en este. Dato que, además, podemos contarte gracias a la empresa especializada en calderas de gas femada. Un equipo de profesionales con una amplia experiencia que quiere ofrecer lo mejor a los consumidores en este sector.

Femada es una compañía que busca ofrecer todas las facilidades posibles en el hogar, aportando soluciones prácticas, eficientes y económicas, algo solo posible a través de la experiencia y el conocimiento de las nuevas tendencias en cada sector vinculado al gas, la energía y, en general, las condiciones térmicas en el hogar.

Profesionales que ofrecen una amplia gama de servicios relacionados con las calderas, los aparatos de aire y otros muchos más aspectos interesantes para aquellos que valoran especialmente la comodidad en casa, sobre todo por las buenas temperaturas.

Femada, especialistas en calderas de gas

El primer aspecto interesante y a subrayar sobre el equipo de Femada es que son instaladores autorizados de calderas de todo tipo. Pueden no solo vender, sino también montar y reparar las de las principales marcas que hay en este mercado. No importa la fama y la antigüedad que tengan, ellos pueden estar ahí para trabajar con ellas.



Así, firmas como Vaillant, Saunier Duval, Junkers, Ferroli, Hermann o Baxi conceden su aprobación a la actividad de esta plantilla. Y es que son expertos que llevan estudiando este tipo de instalaciones durante el tiempo suficiente como para dominar todos los modelos diferentes surgidos en los últimos años, que no han sido pocos debido a la gran evolución de este campo.

Además de contar con un catálogo de calderas totalmente recomendadas para garantizar unas condiciones adecuadas en cada tipo de hogar, Femada ofrece también importantes descuentos en diferentes modelos para hacerlos mucho más asequibles. No solo ofrecen calidades, también facilidades en materia económica.

De hecho, en el sentido de las facilidades, hay que destacar una de las propuestas que hacen a todos los clientes que estén interesados. Permiten financiar cada compra e instalación y/o reparación en 12 meses sin ningún tipo de interés. Así, en el caso de que haya que realizar una labor especialmente cara, el consumidor puede respirar tranquilo al poder fraccionar los pagos sin recargo alguno.

Por supuesto, aunque las calderas, y las de gas, son su principal especialidad y donde más soluciones pueden ofrecer a sus clientes, el equipo de Femada cuenta con más propuestas bastante interesantes para el hogar. Aires acondicionados, calefacciones y calentadores de toda clase figuran también entre los servicios con los que trabajan.

Desde la reparación de calderas de pellet para volver a calentar bien el hogar hasta la instalación de suelos radiantes o la revisión de termos eléctricos para calentar el agua. Tocan todos los palos imaginables dentro de este sector, y siempre con la garantía de calidad que ofrecen tanto su formación como su experiencia.

Y es que este equipo de instaladores y reparadores de Madridtiene una clara filosofía de trabajo: su labor no acaba con la instalación o la reparación. Quieren la satisfacción máxima en cada caso con el que trabajan, por eso, mantienen el contacto con los clientes para asegurarse de que todo va bien y de que no hace falta intervenir más. En caso de ser así, no dudan en volver al domicilio.

A esto hay que sumar también una experiencia que se prolonga durante más de 50 años. Son 5 décadas conociendo las calderas y los aires a fondo, trasladándose a los hogares para hacer la vida más cómoda y fácil a las familias y asegurándose de que puedan disfrutar de la tranquilidad propia de una casa bien acondicionada.

Calidad, buenos precios y una confianza absoluta basada en su más que demostrada profesionalidad. No importa que el sector evolucione constantemente y que las calderas modernas no tengan apenas que ver con las de antaño, Femada sigue estando al pie del cañón para cubrir todas las necesidades que deriven de ellas y para asegurarse de que los clientes siempre quedan satisfechos.

¿Quieres cambiar la caldera de gas y buscas un modelo más eficiente?, ¿se ha estropeado tu aire acondicionado? Ya sabes que hay un equipo en Madrid dispuesto a trabajar al 200% para resolver la situación cuanto antes para que puedas despreocuparte.