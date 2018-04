FUNDACIÓN ONCE CREÓ 8.476 EMPLEOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN 2017

Fundación ONCE creó en 2017 un total de 8.476 puestos de trabajo para personas con discapacidad, lo que supone un 20,55% más que en 2016, cuando se consiguieron 7.031 empleos.



Así lo evidencia la Auditoría Social de Empleo y Formación aprobada por la Comisión Permanente de Fundación ONCE, en la que se analiza el empleo creado mediante las actuaciones de intermediación laboral y las acciones derivadas de los resultados sociales de los proyectos apoyados por la fundación.

Porcentualmente, las comunidades autónomas donde más empleo se creó en 2017 fueron Andalucía, con el 14,69%; Galicia (12,69%), Valencia (10,31%), Castilla y León (9,55%) y Madrid (9,32%). A estas regiones le siguen Cataluña (9,08%), Castilla-La Mancha (8,36%), Extremadura (6,21%), Aragón (4,1%) y Asturias (3,12%).

Desde el punto de vista de género, el porcentaje de puestos de trabajo para mujeres creados por Fundación ONCE fue en 2017 del 42%, dos puntos por encima de lo que supone la contratación a mujeres con discapacidad por parte del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que en el mismo periodo fue del 40%.

En cuanto al tipo de discapacidad, el 52,28% de los empleos generados en 2017 por Fundación ONCE los ocuparon personas con alguna discapacidad física; el 11,72%, ciudadanos con enfermedad mental; el 11,23%, trabajadores con discapacidad intelectual; el 10,29%, empleados con discapacidad auditiva, y el 2,74%, personas con discapacidad visual. El apartado de otras personas con discapacidad supuso el 11,74%.

Estos resultados reflejan una evolución positiva en cuanto a la generación de empleo en colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral, donde las tasas de inserción son más bajas.

Así, comparándolos con los de 2016, se ve que se ha producido un aumento del 33% en el empleo generado para personas con enfermedad mental, y un 31% en el correspondiente a personas con discapacidad intelectual.

FORMACIÓN

Además de los puestos de trabajo creados, y siempre con el fin de mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad, Fundación ONCE impulsó el año pasado la realización de 1.283 cursos, con un total de 12.367 alumnos y 107.819 horas lectivas. Esto supone 541 cursos más que en 2016 y un incremento de 3.912 alumnos con discapacidad formados.

Del total de cursos, el 91% correspondieron a formación ocupacional, un 7% a formación para el empleo de personas con discapacidad a través de terceras entidades y un 2% a formación continua.



