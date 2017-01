EL CÍRCULO DE EMPRESARIOS ASEGURA QUE MUCHAS EMPRESAS "HUYEN DE CATALUÑA COMO DE LA PESTE"

Google Plus

El presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane, aseguró este martes que muchas de las empresas asentadas en Cataluña "huyen de la región como de la peste" al ver que sus dirigentes no cumplen con las leyes.

Así lo afirmó durante su intervención en el desayuno informativo ‘Reformas pendientes para hacer de España un país más competitivo’, organizado por el Club Diálogos para la Democracia e Ibercaja.

El responsable del Círculo de Empresarios señaló que los actuales dirigentes de Cataluña “han generado una dinámica irracional y con astucia han conducido a parte de la sociedad”. Agregó que “si los que tienen que cumplir las leyes no las cumplen, esto se convierte en un desmadre”.

Además, Vega de Seoane calificó el proceso secesionista de "disparate" y añadió que “esperemos que esta gente que se ha metido en esta dinámica se vaya desgastando y vuelva el sentido común”

“Cataluña ha contribuido perfectamente a España, y a Cataluña le ha ido muy bien perteneciendo a España, como lo va a seguir haciendo los próximos siglos”, subrayó el presidente del Círculo de Empresarios.

Indicó que a Madrid le pasa lo contrario que a Cataluña, “que atrae a empresas, mientras que en Cataluña tienen un saldo neto entre las entradas y salidas de casi 300 compañías”.

Vega de Seoane declaró que “bastante riesgos tienen los empresarios a la hora de elegir un destino para asentar sus empresas como para además sumarle más incertidumbre y riesgos por la situación política de Cataluña”.

Por otro lado, y ante la participación del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, este martes en un acto en el Parlamento Europeo, el responsable del Círculo de Empresarios comentó que “han alquilado unos locales y va a ser un lugar de celebración”.

“Asistirá gente curiosa pero no tendrán ningún apoyo institucional, porque nadie del Parlamento Europeo apoyará este acto”, dijo. “Es un acto más de esta dinámica disparatada, que tendrá poca trascendencia”.

