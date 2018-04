CATALUÑA. SORDO PIDE “NO JUDICIALIZAR LA SITUACIÓN POLÍTICA EN CATALUÑA”

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, hizo este jueves un llamamiento a “no judicializar la situación política en Cataluña” y propuso “hablar para reconstruir puentes” en la sociedad catalana.



Sobre la manifestación convocada por Òmnium Cultural, la ANC y CCOO y UGT de Cataluña para el próximo domingo 15 de abril en defensa de la libertad de los políticos independentistas encarcelados, Sordo aclaró que “si el objetivo fuera la independencia, CCOO de Cataluña no estaría”.

El líder sindicalista reiteró que no comparte “ni el objetivo de la independencia, ni el método para tenerla, a través de un procès que ha supuesto la creación de una especie de legalidad paralela”. “Nos parece un camino indeseable y sin retorno”, afirmó.

Por ello, Sordo pide que se constituya un gobierno en Cataluña “que abra vías de diálogo y de negociación política”. Al ejecutivo de Rajoy, por su parte, le reclama que “cambie la estrategia del inmovilismo”. A este respecto, señaló que “el problema de Cataluña es político y no se va a resolver exclusivamente por vías judiciales”. “No decimos que los jueces no tengan que actuar, decimos que lo tienen que hacer proporcionadamente”, matizó a continuación.

Sordo hizo referencia a “determinados excesos” que, en su opinión, estaría cometiendo el Poder Judicial. “No creo que haya presos políticos”, afirmó el secretario general de CCOO, que considera que lo que sí hay es “un exceso en la aplicación de la prisión preventiva”.



