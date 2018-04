BBVA ELEVA LA PREVISIÓN PARA ESPAÑA, HASTA EL 2,9% EN 2018 Y EL 2,5% EN 2019

BBVA Research, el servicio de estudios de la entidad, ha revisado al alza la previsión de crecimiento económico para España, hasta situarse en el 2,9% este año y en el 2,5% en 2019.



De esta manera, el servicio de estudios de la entidad revisa al alza sus expectativas para el PIB español en cuatro décimas para este año y en dos décimas para el próximo ejercicio en comparación con las estimaciones anteriores, según recoge el informe ‘Situación España’ correspondiente al segundo trimestre del año elaborado por BBVA Research y presentado este martes.

El servicio de estudios explica que esta mejora se debe principalmente a un entorno internacional “más favorable”, un coste de financiación a largo plazo de la economía española que ha continuado cayendo y a la “fuerte inercia que muestra la economía española y la mejora de la competitividad observada en algunos sectores, que han permitido compensar el impacto negativo y temporal que ha tenido el incremento de la incertidumbre”.

El informe apunta que el impacto de la incertidumbre relacionada con el entorno político en Cataluña “ha tenido un efecto negativo sobre la demanda interna”, y de cara a los próximos meses “se asume que dicha incertidumbre continuará menguando, aunque seguirá observándose un impacto negativo sobre el gasto doméstico”.

En este sentido, el director de BBVA Research, Jorge Sicilia, explicó que “esto no quiere decir que la incertidumbre en Cataluña no haya tenido un impacto, de hecho, lo ha tenido”, aunque “ha venido siendo decreciente, se ha concentrado en el cuarto trimestre” y en sectores como el turismo, pero agregó que ese impacto “ha venido más que compensado por otros elementos”.

El responsable de Análisis Macroeconómico de BBVA Research, Rafael Doménech, añadió que el aumento de la producción industrial y las exportaciones en Europa “han beneficiado claramente a Cataluña y han permitido compensar y mantener un efecto neutral en el mercado de trabajo, que marcha de acuerdo a las previsiones”.

Incidió en que el impacto de esta situación no se ha trasladado a otras comunidades autónomas, e incluso “hay un efecto sustitución”.

Mientras, para el segundo trimestre del año BBVA Research prevé que la economía española crezca entre el 0,7% y el 0,9%.

TASA DE PARO Y DÉFICIT

Mientras, BBVA prevé que la tasa de paro se sitúe en el 15,3% en 2018 y en el 13,7% en 2019, con la creación de casi 936.000 puestos de trabajo en términos EPA en el conjunto de estos dos años.

Así, mantiene la estimación para este año y mejora en tres décimas la del próximo año, para el que pronosticó una tasa de paro del 14% en las anteriores proyecciones.

Asimismo, BBVA Research espera un “crecimiento intenso” de la creación de empleo, con un ritmo del 2,6% en 2018 y del 2,3% en 2019.

En relación al déficit, el servicio de estudios estima que este año cierre en el 2,4%, y en el 1,7% en 2019.

El servicio de estudios apunta que estas previsiones no incluyen las medidas que pudieran ser acordadas si el Congreso de los Diputados aprueba los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018.

Con ello, “se asume un tono ligeramente expansivo de la política fiscal” debido, principalmente, a la aprobación del real decreto por el que las corporaciones locales podrán invertir su superávit y de la ampliación de los servicios públicos en los que podrán realizarse las inversiones financieramente sostenibles, que no computan en la regla de gasto.

Para la inflación, BBVA prevé una media anual del 1,5% este año y del 1,6% el próximo año.

RIESGOS

Entre los riesgos que se citan en el informe y que persistirán se encuentra, en el plano internacional, la política comercial de Estados Unidos y la salida de Reino Unido de la Unión Europea, y en el plano nacional se situaría la incertidumbre en Cataluña, que restaría entre 0,1 y 0,3 puntos porcentuales al crecimiento del PIB en 2018 y 2019, respectivamente, y la falta de consenso para aprobar reformas que impulsen una recuperación más rápida, sostenible e inclusiva.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso