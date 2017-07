BBVA AFIRMA QUE NO ESTÁ “OBLIGADO” A COMPRAR NINGUNA ENTIDAD

Google Plus

El consejero delegado de BBVA, Carlos Torres Vila, afirmó hoy que “no estamos obligados a hacer nada” en lo que se refiere a la adquisición de otra entidad para crecer y competir, tras la compra del Popular por parte del Santander.

Así lo indicó en la presentación a la prensa de los resultados del banco correspondientes al primer semestre, periodo en que registró un beneficio neto de 2.306 millones de euros, un 25,9% más.

Torres Vela aseguró que “nuestro foco está en el crecimiento orgánico y rentable”, aunque en el pasado “también hemos crecido con operaciones inorgánicas”.

“Ahora tenemos el foco puesto en el crecimiento orgánico, aprovechando” la actividad digital, y “no estamos obligados a hacer nada”, señaló, si bien agregó que “si surgen oportunidades las analizaremos y si los números tienen sentido y hay encaje estratégico”, se llevarán a cabo.

En este sentido, explicó que así se actuó con el Popular, que se analizó la operación pero que se determinó finalmente que no interesaba y no se llegó a presentar oferta.

Preguntado por si los avances en banca digital supondrán la desaparición de las oficinas, señaló que su papel “seguirá siendo fundamental”, aunque tendrá que “evolucionar hacia actividades de mayor valor añadido”, como asesoría.

Por ello, el consejero delegado de BBVA señaló que las oficinas no van a “desaparecer en absoluto”, ya que “forman parte de nuestro modelo de relación con el cliente”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso