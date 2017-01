(AMPLIACIÓN) MONTORO DICE QUE EL GOBIERNO TIENE LA “OBLIGACIÓN” DE ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA CUMPLIR EL DÉFICIT

Google Plus

- Aunque está convencido de que lo aprobado ya es “suficiente” para alcanzar el objetivo del 3,1% . El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, reconoció este jueves que el Gobierno tiene la “obligación”, compartida con el conjunto de los grupos parlamentarios, “de adoptar las medidas necesarias a medida que transcurra este ejercicio para garantizar la reducción del déficit público”, fijado en el 3,1% del PIB para 2017.

Así lo indicó durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda del Senado, donde acudió para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento durante la Legislatura.

Montoro se pronunció sobre la evaluación de la Comisión Europea al proyecto de plan presupuestario actualizado de España para 2017. Bruselas respalda en términos generales dicho plan, si bien prevé que España incumpla “ligeramente” el objetivo de déficit público del 3,1% del PIB fijado para este ejercicio (se podría desviar dos décimas, hasta un 3,3%) y que el Gobierno tendría que estar preparado ante la posibilidad de que sea necesario adoptar nuevas medidas.

El responsable de Hacienda señaló que se trata de una “pequeña desviación” de dos décimas, aunque reconoció que “tenemos que seguir las advertencias” de la Comisión.

De esta manera, explicó, “tenemos la obligación de adoptar las medidas necesarias a medida que transcurra este ejercicio para garantizar la reducción del déficit público”.

En este sentido, Montoro quiso dejar claro que se trata de una “obligación” no sólo del Gobierno, sino que atañe al conjunto de los grupos parlamentarios, ya que el Ejecutivo está en minoría.

El titular de Hacienda indicó que la Comisión ve “factible” la senda de consolidación fiscal “sin necesidad de tomar medidas adicionales”, porque “las medidas aprobadas representan un esfuerzo estructural suficiente”.

"CONVENCIDO" DE CUMPLIR

Además, a la salida de la Comisión, en declaraciones a los periodistas, quiso dejar claro que el Gobierno está “convencido de que con el escenario de crecimiento económico y las nuevas medidas adoptadas es suficiente para llegar al 3,1%”.

Por ello, subrayó que no hay ningún plan previsto para acometer nuevos ajustes, apuntar que “no hay ninguna previsión a ese respecto” y que, además, “Bruselas no nos ha pedido eso”.

“Nos ha dicho que si hubiera una desviación sobre el 3,1%, el Gobierno debe estar atento”, señaló Montoro, para añadir que “no hay absolutamente ninguna previsión” de que se vaya a incumplir el objetivo.

