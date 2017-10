Simeone pide ser "contundente cara a gol" ante el Barcelona y apuesta por Correa

El entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Diego Pablo Simeone, espera que su equipo sea "contundente de cara a gol" contra el Barcelona en el partido de mañana, en el que confirmó que alineará en el once titular al argentino Ángel Correa con al francés Antoine Griezmann.

"Nuestro objetivo será jugar el partido como siempre hemos competido contra ellos, más allá de no haberles ganado en Liga, siempre hemos competido bien y el desafío es seguir en la misma línea, competir como siempre y ser contundentes de cara a gol", aseguró en la rueda de prensa previa al encuentro de mañana.

En esa misma respuesta, Simeone reconoció que su compatriota Lionel Messi es "el jugador determinante" del rival, que ha hecho 27 goles al Atlético en 34 enfrentamientos en todas las competiciones.

"Lionel es el jugador determinante, puede estar ausente 60 minutos del partido que en una jugada termina resolviendo un encuentro", argumentó.

Preguntado por la situación en el juego del delantero francés del Atlético Antoine Griezmann, al que definió como "importantísimo y determinante" en el ataque, terminó confirmando la titularidad de Correa mañana, al comentar sobre el compañero que más le beneficia a Griezmann en el ataque.

"Los compañeros que le acompañan son diferentes, posiblemente se sienta más cómodo con un punta estilo Torres, Gameiro, Vietto... En este último tiempo le acompaña Correa que sale más a jugar, y (Griezmann) tiene un juego más de referencia para el rival. Pero Correa está bien, y como está bien va a jugar", anunció.

Del rival, líder invicto en siete jornadas de la Liga Santander en las que ha sumado los tres puntos en todos los encuentros, destacó que lo está haciendo "muy bien" y que se ha "renovado" después de perder al brasileño Neymar Junior, fichado por el Paris Saint-Germain francés este verano.

"Ha hecho un esfuerzo enorme ante la ausencia de Neymar para compensar la ausencia de un jugador tan importante y el equipo sigue siendo competitivo. Está claro que está el gen de los Piqué, Busquets, Messi, Suárez, de seguir siendo competitivos y eso se transmite a los demás", comentó.

Un Barcelona que se presenta con nuevo técnico, Ernesto Valverde, del que Simeone apreció un cambio de juego, del 4-3-3 hegemónico en los últimos años en el Barcelona a un 4-4-2 más cercano al que el técnico extremeño ha utilizado en el Athletic de Bilbao.

"Respecto a antes que tenía tres extremos, delanteros definidos, ahora vuelve un poco a reinventarse más volcado al estilo que tenía el Bilbao, un 4-4-2, pero con las características de Messi y Suárez, estando lejos de cualquier trabajo defensivo", explicó.

El entrenador argentino, que no ha conseguido ganar nunca al Barcelona en once enfrentamientos de Liga pero sí en la Liga de Campeones, no encontró razones a este dato: "Siempre han hecho un gol más que nosotros", respondió al respecto.

"Siempre han sido determinantes en pasajes del partido claves, obviamente no nos ganaron por casualidad, son muy buenos y a nosotros nos ha tocado ser mas contundentes en 'Champions', y ojalá mañana podamos pasar el obstáculo este", añadió.

Simeone recordó sus buenos momentos contra el equipo culé, incluidos los cuartos de final de Liga de Campeones en los que les eliminó y el 1-1 en el Camp Nou en 2014 que les dio a los rojiblancos la Liga 2013-14.

"Está claro que no nos ha tocado ganarles en Liga, empatamos el partido más importante que jugamos que fue cuando ganamos la Liga contra el Barcelona, y hemos llegado a dos semifinales de 'Champions' tras ganarles", añadió.

En cuanto a la situación de su equipo, que perdió en Liga de Campeones contra el Chelsea inglés (1-2) y empató contra el Leganés en Liga (0-0), Simeone dijo que "no piensan negativamente" sino "con optimismo".

"Siempre nos preparamos, para hacer un partido fuerte, con intensidad y llevar el juego al lugar donde nosotros queremos", apreció el técnico del Atlético.

Preguntado sobre si iba a variar el estado del césped para enfrentarse al Barcelona, Simeone dijo: "Yo no soy el jardinero, soy entrenador y nosotros vamos al campo a preparar el equipo".

"Cuando me invitas a comer a tu casa me invitas en tu plato, tus manteles y tus vasos, y cuando yo te invito a la mía te invito con mi plato, mis manteles y mis vasos. No te digo si quiero un plato cuadrado o redondeo, porque voy a tu casa", añadió.

Por último, respecto a cómo puedan afectar los viajes tras los compromisos internacionales de clasificación al Mundial 2018 de Rusia, Simeone reconoció que es algo que afecta por igual a ambos equipos, especialmente a los jugadores latinoamericanos, y concedió que pueda notarse en cuanto al cansancio, pero no más que una semana con compromiso europeo.

"Son competitivos y están acostumbrados, aunque con el correr de los minutos puede aparecer el cansancio, igual que cuando se juega entre semana", finalizó Diego Pablo Simeone.