Gurús del gimnasio en Instagram, parte II: Espe Workout

Alrededor de 250 millones de personas usan diariamente Instagram. La red social por excelencia de los influencers está viviendo su mejor momento con el auge de los Instagram Stories, pero si antes modelos, blogueras de moda y celebrities monopolizaban la plataforma, ahora estos dejan paso a deportistas, amantes del fitness, culturismo o powerlifting, para crear tendencia.

Entrenamientos diarios y una alimentación más saludable han adelantado por la derecha a una vida de postureo y lujo. En teinteresa.es hemos tenido la oportunidad de hablar con cinco gurús del gimnasio y la motivación deportiva, cuya constancia y disciplina ha conquistado ya miles de seguidores en Instagram. De hecho, es probable que los conozcas: Ernest Dift (@Ernestdift), Espe Workout (@espeworkout), Carlos Demattey (@strongmantarrako), Bea Allo (@baby__beast) y Miguel Jiménez (@miguelfitgym).





Espe Workout

La modelo fitness Espe Workout tiene 29 años y actualmente prepara su segunda temporada de competiciones bajo la atenta mirada de sus más de 80.000 seguidores en Instagram. Mucho más que una cara bonita y un cuerpo trabajado, Espe gana adeptos cada día por su positivismo, buen rollo y sus habilidades para motivar.

“Nunca imaginé que mi cuenta iba a ser un referente de inspiración para tantas personas” nos confiesa la fitgirl, aunque entiende el auge de seguidores en cuentas como la suya pues “cada vez hay más personas concienciadas en empezar a cuidar un poco más su salud, pero cuentan con poca información, y seguir cuentas enfocadas tanto a la alimentación como al entrenamiento es una forma entretenida de aprender”.





Una publicación compartida de 🌟ESPE WORKOUT🌟 (@espeworkout) el 30 de Jul de 2017 a la(s) 8:53 PDT





Este 2017 quiere vivir al máximo la experiencia de la competición, pero no habla de sacrificios sino de constancia y dedicación. “Quizás no pueda hacer en esta etapa los mismos planes que siempre, o igual sí, aunque de manera diferente (porque priorizo, no sacrifico), pero estoy dónde quiero estar y disfruto mucho superándome física y mentalmente. No me gusta llamar sacrificio a algo que me apasiona y con lo que disfruto día a día”, publicó Espe hace unos días en su cuenta de Instagram.

No cabe duda de que Espe Workout es una chica fitness de los pies a la cabeza y así se considera ella: “No concibo ya una vida sin cuidar mi bienestar, mi salud física y mental”. Pero ser una fitgirl no siempre es tan bonito como se muestra en Instagram, “en la experiencia de la competición, se lleva el cuerpo y mente al límite: se pasa hambre, se pasa sed y sientes cansancio”, relata Espe a teinteresa.es. Eso sí, lejos de lamentarse, la deportista aclara que para ella es una forma de superarse y, por eso, decidió este año vivir de nuevo la experiencia.

Por este motivo, su rutina, plasmada en las redes, está enfocada actualmente en la competición. “Mis entrenamientos varían conforme avanzan las diferentes etapas de preparación, al igual que mi alimentación. Actualmente, estoy a 4 semanas de competir y mi dieta es mucho más baja en calorías que hace un par de meses. Y hago mucho más cardio, ya que tengo que ir bajando de grasa corporal para llegar a mi objetivo”, nos explica Espe.









Una publicación compartida de 🌟ESPE WORKOUT🌟 (@espeworkout) el 2 de Ago de 2017 a la(s) 9:11 PDT





En cuanto a la presencia de las mujeres en el fitness, Espe no duda en señalar que, a diferencia de lo que sucede en otros deporte, “hoy en día está igual de integrado este tipo de deporte tanto en hombres como en mujeres. Cada vez somos más chicas las que decidimos estar más ‘fit’”.

Espe Workout lleva 6 años entrenando duro y cuidando su alimentación, sabe que la masa muscular no se gana de la noche a la mañana y no duda en hacer de la constancia su bandera. “Con ganas se puede conseguir un cuerpo tonificado, saludable y totalmente natural”, nos asegura la fitgirl. Y esa seguridad ya ha conquistado a miles de personas que, casi como si de un mantra se tratara, se repiten gracias a ella: "piensa que puedes, y podrás".





Una publicación compartida de 🌟ESPE WORKOUT🌟 (@espeworkout) el 31 de Jul de 2017 a la(s) 8:26 PDT





Próximamente en teinteresa.es: Carlos Demattey (@strongmantarrako), Bea Allo (@baby__beast) y Miguel Jiménez (@miguelfitgym)