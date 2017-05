Resumen de prensa: El PP “quebró” el régimen electoral; Trump quiso frenar la investigación rusa

Plétora de frentes abiertos en por la Justicia y la Guardia Civil en la investigación de la presunta financiación ilegal del PP. La UCO concluye que el PP de Madrid tuvo una contabilidad soterrada, y que Esperanza Aguirre está en el núcleo que financió los sobrecostes de las campañas con pagos de empresarios a cambio de concesiones.

Trump pidió al director del FBI que detuviera la investigación sobre sus lazos en campaña con Rusia. Al negarse, le despidió.

ESPAÑA

El Mundo: El Partido Popular de Madrid tuvo una "contabilidad soterrada"

La Guardia Civil concluye que el PP de Madrid dispuso durante años de una «contabilidad soterrada de gastos de campaña electoral» que provocó «una profunda quiebra de las normas que regulan el régimen electoral».El Grupo de Delitos contra la Administración recalca en los informes que ha entregado al juez Eloy Velasco que la caja B de los populares madrileños «pone al descubierto la realización de gastos muy por encima de los declarados a la Cámara de Cuentas».

El País: Patxi López: “No hay riesgo de escisión pero sí de caer en la irrelevancia”

Patxi López (Barakaldo, Bizkaia, 1959), exlehendakari, expresidente del Congreso de los Diputados, exlíder de los socialistas vascos y miembro de las dos últimas direcciones del PSOE (con Alfredo Pérez Rubalcaba y con Pedro Sánchez), se presenta ante los militantes de su partido con el mensaje de que sólo si él gana será posible la paz en el PSOE tras las primarias de este domingo. Propugna “lealtad, fraternidad y compañerismo” frente a “los insultos y descalificaciones”.

La Vanguardia: Puigdemont invita al cuerpo diplomático a su conferencia de Madrid

De Madrid al cielo. Y también al cuerpo diplomático. Con esta divisa trabajan los estrategas del Palau de la Generalitat de cara a la conferencia que el president Carles Puigdemont, el vicepresident Oriol Junqueras y el conseller de Exteriors, Raül Romeva pronunciarán en la capital del Estado el próximo 22 de mayo.

El Confidencial: Púnica: Cifuentes planta cara a la Guardia Civil tras recabar el apoyo de juez y Fiscalía

"¿Pero alguien tiene duda de que yo he podido cometer un hecho ilícito? Mi honradez está fuera de toda duda". Con estas palabras, la presidenta regional Cristina Cifuentes quiso dejar claro este martes que no comparte en absoluto el duro informe que la UCO ha incorporado al sumario del caso Púnica para analizar los contratos que el empresario Arturo Fernández, donante del PP, se llevó de la Asamblea de Madrid. La Guardia Civil habla de "valoración policial" y cree que Cifuentes pudo cometer los delitos de prevaricación y cohecho.

MUNDO

NYT: El documento de Comey dice que Trump le pidió que pusiera fin a la investigación de Flynn

El presidenteTrump pidió al director del FBI, James Comey, que clausurara la investigación federal sobre el ex consejero de seguridad nacional, Michael T. Flynn, en una reunión en el despacho oval en febrero, según un documento que Comey escribió tras el encuentro.

The Guardian: Revelado: una campaña de un año de duración para endurecer las condiciones de los refugiados de Manus

Durante más de un año, los gestores del campo y los responsables de seguridad han llevado a cabo una campaña para hacer el centro de detención de refugiados y solicitantes de asilo de la isla de Manus un lugar tan inhóspito como fuera posible, según documentos revelados.

QZ: Choque de realidad: Una moción de censura a Trump es muy complicada, incluso si pidió a Comey que acabara con la investigación de Flynn

El abrupto despido del presidente Donald Trump a James Comey, una decisión sobre la que ni el personal de la Casa Blanca sabía nada hasta que fue anunciada por televisión, ha conjurado las inevitables referencias a una de las batallas constitucionales más infames de la historia de Estados Unidos: el escándalo del Watergate.

Prensa económica: Bankia y BBVA, ¿a por el Popular?; el dólar cae por los escándalos de Trump

ESPAÑA

Expansión: Los expertos esperan que Atlantia mejore el precio de su oferta por Abertis

Varios analistas señalaron ayer que es posible que Atlantia mejore su oferta en efectivo por Abertis, por lo que aconsejan no aceptar la oferta, "de momento". Bankinter recomienda no acudir a la opa, por ahora, por las siguientes razones: 1) La prima de control tiene un valor, el cual no parece adecuadamente reconocido en esta oferta…

ElEconomista: ArcelorMittal, Acerinox, Dia... Más de la mitad de los valores del Ibex 35 tiene aún potencial para subir

Los leves movimientos de la bolsa española en las últimas jornadas han llevado a los inversores a pensar en un agotamiento comprador. Sin embargo, la realidad es otra. El consenso de analistas de FactSet considera que más de la mitad de los valores del Ibex 35 todavía tiene ganas de seguir avanzando.

Cinco Días: Bankia y BBVA son los mejor posicionados para comprar Popular

La venta de Banco Popular parece que ya no tiene marcha atrás. Varias fuentes financieras aseguran que incluso el propio ministro de Economía, Luis de Guindo, ha pedido a los cinco primeros bancos españoles que se animen a presentar una oferta inicial por la firma que preside Emilio Saracho.

MUNDO

WSJ: Los fabricantes de automóviles, a pesar de las promesas a Donald Trump, se preparan para recortar empleos

En medio de una ralentización de las ventas de coches en Estados Unidos y un creciente excepcticismo sobre la habilidad de Detroit de capear la tormenta de la industria, la primera en una década, los ejecutivos del automóvil se enfrentan a la dura decisión de a quién complacer: a Wall Street o a la Casa Blanca.

Bloomberg: Paris, Londres lideran el cambio de las urbes hacia coches más limpios, mientras Trump se opone

La industria del automóvil o puede contar con una reducción de los estándares medioambientales por el presidente de Estados Unidos para escapar de la presión internacional creciente para que hagan vehículos más limpios. Más que los cuerpos nacionales e internacionales, el gran impulso viene del centro de ciudades como París, Seúl, México y ciudades de EE. UU. como California.

CNN Money: El dólar cae mientras la última crisis de Trump alarma a los inversores

El dólar ha vuelto a ser golpeado por la última bomba sobre el presidente Trump. El billete verde ha caído frente a otras monedas después de las alegaciones de que Trump pidió en febrero a James Comey que finalizara la investigación del FBI sobre su consejero nacional de seguridad Michael Flynn.