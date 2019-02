Woody Allen rodará una película en España este verano

El cineasta Woody Allen prepara una película que comenzará a rodarse en España previsiblamente en los meses de julio y de agosto de este año.

Según han avanzado a Europa Press fuentes del sector, el proyecto se encuentra ahora en fase de búsqueda de localizaciones y, hasta el momento, se ha visitado la ciudad de San Sebastián como uno de los posibles escenarios.

De momento, se desconoce tanto el título como los nombres o la procedencia del casting de la película, en cuya producción se encuentra Mediapro.

La Film Comission de San Sebastián-Gipuzkoa, que gestiona el área de la Tenencia de Alcaldía del Ayuntamiento donostiarra, se reunirá este viernes con la productora de la próxima película de Woody Allen, después de que los responsables del filme "han mostrado un claro interés de rodar parte de su próxima película en escenarios" de la ciudad, según han informado a Europa Press fuentes municipales.

El teniente de alcalde de San Sebastián, Ernesto Gasco, ha calificado de "interesante" esta reunión porque, según ha explicado, "sabremos las necesidades que puede tener la productora, cuántos espacios públicos necesita al aire libre, qué tipo de espacios necesita recrear, si necesita edificios o espacios determinados, o si tienen que producirse cortes de tráfico".

"Ahí podremos valorar, conjuntamente, qué actuaciones y qué medidas podemos impulsar desde el Ayuntamiento para que, en colaboración con la producción, finalmente sea San Sebastián uno de los lugares donde se ruede la próxima película de Woody Allen", ha destacado.

A su juicio, el posible rodaje de la película de Allen en la ciudad "es una oportunidad muy relevante", porque es un cineasta "cuyos estrenos se ven en todos los países del mundo y, por tanto, San Sebastián tiene claro interés en que se pueda materializar esta vez que la próxima película tenga escenas donde sea reconocible la ciudad".

El presidente de Mediapro, Jaume Roures, anunció el pasado mes de septiembre que estaba en negociaciones con Woody Allen para el rodaje de una nueva película en Barcelona en 2019.

Este rodaje coincidirá con las actuaciones que Woody Allen ofrecerá en España junto a la The Eddy Davis New Orleans Jazz Band: como parte del festival Noches del Botánico, con un concierto previsto para el 20 de junio, y sendas actuaciones que tendrán lugar el 16 de junio en el Palacio Euskalduna de Bilbao y el día 18 en el Festival Jardins de Pedralbes de Barcelona.

La última película del director neoyorquino que llegó a los cines fue 'Wonder Wheel'. Sin embargo, 'A Rainy Day in New York', protagonizada por Jude Law, Elle Fanning, Selena Gomez, Diego Luna, Liev Schreiber y Timothee Chalamet, aún no tiene fecha de estreno.