Sale a la luz la versión del icónico 'Mitad y Mitad', de Kase. O, en clave de techno

El DJ y productor aragonés, Andrés Campo, publica un track realmente especial. Se trata del remix oficial que ha confeccionado, en clave techno, para el tema 'Mitad y Mitad ft. Najwa' del icónico rapero, productor y MC zaragozano Kase.O, publicado originalmente en Rap Solo/Boa Música en 2016. Lo recaudado por las ventas del track irá destinado a la asociación zaragozana ClownTagiosos.

El remix supone una colaboración inédita entre dos artistas aragoneses del calibre de Andrés Campo y Kase.O, que han llevado el nombre de Aragón con orgullo por todo el mundo. Ahora se unen para traer este gran remix, en el que Andrés ha conseguido combinar los vocales de Kase.O, sin alterar, con una cadencia propia del techno más enfocado a la pista de baile. En palabras del propio Kase.O: "Es una remezcla de techno. Es una canción de baile básicamente, para pincharla en las discotecas. Otra experiencia nueva para mí".

Una evolución de concepto en ambas direcciones, en la que el rap y el techno se dan la mano para traer al público una auténtica bomba. Como cuenta Kase.O, es una fusión que llevaba tiempo buscando: "Hice el remix con BOXINBOX y con esto ha ido un paso más allá." En esta ocasión, y con un comienzo de techno directo y sin apelativos, Andrés juega sutilmente con efectos sobre la voz de Kase, para invitar al oyente a seguir este viaje sonoro. Pero es el fragmento sin cortar de la voz del rapero la que toma el protagonismo del track. En palabras del propio Andrés Campo: "Mi principal objetivo era no desvirtuar o modificar la voz de Kase.O Quería respetar su voz al máximo y más teniendo su permiso para usarla".

Luego, es la propia cadencia de Kase.O a la hora de rimar la que marcará el ritmo y desarrollo del track a partir de ese momento, con una línea de bajos perfectamente sincronizada, que le da a todo el tema una potencia y energía de alto nivel. Pero esto no es un track techno creado solo para romper zapatilla. Andrés consigue – gracias a la propia voz de Kase.O y a la icónica letra de 'Mitad y Mitad' – darle un equilibrio inesperado, haciendo que el tema sea duro y canalla, a la vez que sensual y atractivo. "Quise ir más allá. He construido un tema para acomodar esa a capela. Es la forma más optima de poder llevar la voz de Kase.O a mi mundo, en clave techno", dice Andrés.





Una unión y maridaje perfectos entre dos de los géneros más prominentes de la cultura urbana: el techno y el hip-hop. Y también entre dos de los artistas aragoneses más destacados de las últimas décadas. Una fusión posible gracias a los amigos comunes de ambos artistas: "Fue a través de DJ Crivi, que es colega mío y de Andrés. Me pidió si le podía enviar las a capelas de 'Mitad y Mitad'. Me puse a investigar y vi que era un DJ con una gran reputación. Gracias a Crivi lo he conocido y luego vi el trabajo que había hecho, también los directos que había realizado por Medellín y Cali, en Colombia, pinchando la canción y la buena reacción de la gente", cuenta Kase.O.



Kase.O – 'Mitad y Mitad ft. Najwa (Andrés Campo Remix)' saldrá a la venta a través del sello de Kase.O, E.P.D.A/Altafonte, y sus beneficios irán íntegros para la asociación ClownTagiosos, una agrupación de payasos voluntarios del Hospital Materno Infantil Miguel Servet de Zaragoza, fundada en 2008 y que lleva más de 10 años repartiendo sonrisas todas las semanas entre los más pequeños. Iniciada como el proyecto de fin de carrera de una estudiante de medicina, hoy en día cuenta con 70 socios, de los que 30 son voluntarios en activo. En palabras del propio Kase.O: "De las muchas asociaciones que había, hemos escogido esta por su humildad. Nunca han pedido nada y nos parece admirable su trabajo".