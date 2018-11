Miriam Rodríguez desvela el nombre, portada y fecha de la publicación de su álbum

Tras convertirse en la tercera finalista de Operación Triunfo 2017, Miriam Rodríguez se ha convertido en un rostro imprescindible de la música en nuestro país y después de conquistar al público con 'Hay algo en mí', la banda sonora de Vis a Vis, y después a dúo con Pablo López con 'No', la cantante responde a las plegarias de sus seguidores y anuncia la fecha en la que su primer disco vera la luz.

Mucho se ha hablado del disco de "la leona", pero ha sido la propia Miriam la encargada de desvelar tanto la fecha como la portada y título del álbum. "El día 23 mis cicatrices serán vuestras", confesaba Miriam en sus redes sociales, explicando después que "CICATRICES soy yo y estas son las mías. Este disco habla de abrirse en canal y sin miedo. Habla con valentía de muchas cosas que no me había atrevido a exteriorizar antes de ninguna otra manera. Es una introspección que tampoco necesita ser entendida, pero sí que pretende llegar y que cada uno se la lleve a su terreno y con la personalidad individual se la haga suya", aseguraba la joven cantante sincerándose con todos sus seguidores.

"Habla también de los baches que uno se encuentra en el camino y que te dejan marcas que hoy ya no duelen. Cicatrices tenemos tanto cuando eres pequeño como cuando vas haciéndote mayor, que te hace recordar y, como a mí, te han NO OLVIDAR que gracias a ellas aprendí", continúa Miriam, asegurando que "grabar este disco me hizo aprender, mejorar y disfrutar pero sobre todo liberarme".





LOS DETALLES DE 'CICATRICES' DE MIRIAM RODRÍGUEZ

El álbum bajo el titulo 'Cicatrices' estará formado por 13 canciones, las cuales han sido grabadas en Los Ángeles con las producciones de Sebastian Krys y Sam Hansoone. La joven ha participado en la creación de todas, contando con el apoyo de cantantes con Andrés Suárez o Pablo López.