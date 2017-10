Anabel Alonso: "En Masterchef te expones mucho, no hay trampa ni cartón"

Un año más la Fundación Pequeño Deseo organiza una gala por todo lo alto con subasta incluida para recaudar fondos para hacer realidad los deseos de niños con enfermedades crónicas y esta vez lo hizo con el cómico Carlos Latre como presentador. Durante la gala los asistentes también pudieron disfrutar del humor de Anabel Alonso y de la magia de Jorge Blas.

El Gran Teatro Bankia Príncipe Pio de Madrid recibió a todos los invitados que quisieron aportar su granito de arena con su presencia y ese fue el caso de Samantha Vallejo Nágera que no dudó en hablar de los buenos resultados de esta edición de Masterchef Celebrity. Por su parte, Anabel Alonso también habló sobre su paso por el concurso y es que está siendo unas de las participantes más divertidas.





CHANCE: ¡Qué importante son estos actos!

Anabel Alonso: Yo creo que sí, pensar en el prójimo, hacer algo lúdico, divertido, solidario, saber que tiene un buen fin, que ayudas a niños que son los más vulnerables y una cosa tan bonita, algo que a ellos les pueda estimular... Muchos de ellos el cuidado médico ya lo tienen, pero hay que animarles, darles algo que les dé vidilla y que a veces es mejor que la mejor de las medicinas.





CH: ¿Cuál es tu pequeño deseo?

A.A: En el día de hoy que saquemos lo máximo posible, ojalá desbordemos las previsiones.





CH: En Masterchef te vemos muchas veces un poco abajo.

A.A: Hombre es que es muy duro, muy exigente y es algo en lo que no te has visto nunca, yo estoy acostumbrada a tener tensión con un personaje, en un estreno... pero son cosas que manejas, son tensiones que puedes controlar, aquí es un medio que no controlas para nada... Yo no me he visto en otra. Te expones mucho, no hay trampa ni cartón, estás muy vulnerable y sale pues eso, la verdad y la vulnerabilidad y la debilidad en esos momentos.





CH: Hay muchas estrategias.

A.A: Yo te digo que por mi parte ninguna y por los compañeros en general te puedo decir que no, desde el primer momento lo que vi es que tenía que luchar contra mí misma, creer más en uno mismo, aprender, controlar los nervios, es casi más cómo tú te vas superando semana a semana que superar a los compañeros.





CH: Tú has aprendido a controlar los nervios con la política de los besos.

A.A: También, en el programa número 100 yo estaba en el balcón, mucho más suelta, si hubiera estado abajo no sé yo. Todos se apuntaron al carro, la más lista Eva también, dijo yo no me voy a quedar aquí sin mi remero.





CH: ¿Lo más fácil y lo más difícil de Masterchef?

A.A: Lo más fácil es trabajar en equipo, con los compañeros, a veces pude resultar complicado, organizarse, controlar los nervios, saber el papel de cada uno... por eso me voy salvando muchas veces. Lo más difícil a mí me parece que todos esos conocimientos que nos dan en muy poco tiempo poder asimilarlos, saber dónde colocarlos, ponerte creativa... Yo a veces encuentro que me falta creatividad.





CH: ¿A día de hoy cocinas?

A.A: No, a día de hoy no porque estoy con una cura de desintoxicación, de asimilar un poco todo, tengo un cuaderno así de las clases que nos dieron de repostería, de arroces, de cocina molecular que le llaman... Yo poco a poco, pero eso sí, todos mis amigos, Anabel a ver cuándo haces una cena.