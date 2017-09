El presidente de la Fapae se va y denuncia "conspiraciones" y "odio"

El presidente en funciones de la Confederación de Productores Audiovisuales (Fapae), Ramón Colom, ha denunciado hoy en rueda de prensa la existencia de "conspiraciones", "odio" y posible corrupción en el seno de la organización que preside y que corre el peligro, según ha dicho, de desaparecer.

Colom, cuyo mandato al frente de la Fapae concluye a final de año, ha aprovechado la tradicional rueda de prensa que ofrece en el marco del Festival de San Sebastián, para anunciar que no va a presentarse a la reelección y denunciar las presiones y "humillaciones" que ha sufrido en los últimos meses para que dejara el cargo.

Aunque no ha dado nombres, Colom ha comparecido solo, a diferencia de otros años, y ha apuntado indirectamente a la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda) cuando ha denunciado el estrangulamiento financiero que sufre la Confederación, que en agosto tuvo problemas para pagar las nóminas.

"Me han dicho que me vaya, por las buenas y por las malas; nos han cortado la financiación", ha afirmado poco después de explicar que Egeda, que preside Enrique Cerezo, es "el gran financiador de la Fapae".

Según Colom, fue en la junta celebrada el pasado 31 de mayo cuando hubo un intento de moción de censura. "Me dijeron que me largase, que sobraba; no me pareció buena idea y anuncié elecciones", ha recordado.

Después de varios tiras y aflojas, la Junta Electoral se constituyó el pasado 20 de septiembre. El plazo para la presentación de candidaturas concluirá el 13 de octubre, y las elecciones se tendrían que celebrar, como tarde, el 7 de noviembre, según explicó a Efe una portavoz de la Fapae.

"No sé quien puede presentarse; a día de hoy sé que yo no, porque quiero ser un elemento de diálogo y, como se ha polarizado todo en torno a mi figura, no quiero ser un elemento de discordia", ha señalado el presidente en funciones.

Colom ha admitido que "es posible" que no haya elecciones por ausencia de contrincantes y en este sentido ha hecho un llamamiento a todos los profesionales del cine para no permitir que "muera la Fapae", una confederación que ya quedó tocada con la marcha hace unos años de la asociación madrileña AMA y la catalana PROA.

El presidente de los productores durante los últimos cuatro años ha llegado a sugerir que la dimisión de la directora del Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), Susana de la Sierra, en 2014 se debió a las presiones de algún productor.

"Hay productores que han conseguido echar a directores del ICAA y eso nos lo hemos comido y nos hemos callado, pero es intolerable", ha proclamado Colom, que al mismo tiempo ha defendido que la Fapae represente "a grandes y pequeños, y no solo a la flor y nata del cine".

"La democracia acaba en la oscuridad, y yo quiero para la Fapae luz, taquígrafos y decisiones comunes", ha subrayado.

Por otro lado, ha criticado que los estatutos de la Confederación son "surrealistas", porque el vicepresidente no es elegido ni se presenta en equipo con el presidente, sino que su función es "controlarlo" y también ha disparado contra la ex secretaria general Mabel Klimt, que "hacía más favores a unos que a otros".

"Me pregunto si a eso se le puede llamar corrupción; en tal caso los referentes morales de la industria no deberían permitirlo", ha afirmado.

Colom ha repasado también los logros de estos cuatro años, entre los que ha destacado una reestructuración que acometió nada más llegar "acorde con los tiempos de crisis" y que, según ha dicho, algunos le siguen recriminando.

También el pago de las ayudas pendientes por parte del Gobierno cuando accedió al cargo, que amenazaban con hacer cerrar a algunas empresas, y la negociación de la reforma del sistema de ayudas, ahora "más objetivo, aunque sigue habiendo puntos negros", ha apuntado.