Año de grandes: Vuelven Spielberg, Polanski, Bayona y Guillermo del Toro

Hollywood sigue apostando a "ganador" con nuevos "remakes" y segundas, terceras y hasta octavas partes de cintas taquilleras y de fácil consumo, pero 2018 también estrena opciones sugerentes y distintas, como lo nuevo de Polanski, Bayona, Spielberg o Guillermo del Toro, algunos, de regreso después de años.

La primera en hacer su aparición en las salas españolas, en enero, será "La forma del agua", después de arrasar Del Toro en los Globos de Oro, con siete nominaciones, llevarse el León de Oro de Venecia y ser la favorita del año para los Óscar.

Junto a la del mexicano, los espectadores podrán optar a primeros del año por cine español: la comedia familiar "Thi Mai", de Patricia Ferreira, y "El pasajero", del catalán Jaume Collet-Serra, que vuelve a trabajar con Liam Neeson.

Además, llegarán a las salas tres de las cintas más aclamadas en 2017 en festivales, todas con largo título: "120 pulsaciones por minuto", "Tres anuncios en las afueras de Ebbing" y "Call Me By Your Name".

Entre los "originales" de enero la exquisita "El hilo invisible", de Paul Thomas Anderson, "última" película del camaleón Daniel Day-Lewis, según ha dicho él mismo, y la curiosa "Loving Vincent", la primera película realizada al óleo de la historia del cine. También se estrenará "Zama", de la argentina Lucrecia Martel.

Pero 2018 es, sin duda, otro año de repeticiones y continuaciones, algunas "esperadísimas", como "Mamma mía: Una y otra vez", con el mismo reparto diez años después, o "Jurassic World: El reino caído", encargado a "nuestro" J.A. Bayona, con la producción de Steven Spielberg.

Spielberg, además, estrena este año dos cintas como director, "Los archivos del Pentágono", con Meryl Streep y Tom Hanks, y "Ready Player One", una propuesta de ciencia ficción que también produce el ganador de tres Óscar.

Después de "La venus de las pieles" (2013) y varias acusaciones nuevas de abusos, Roman Polanski vuelve en marzo a las salas con "Basada en hechos reales", un drama protagonizado por Emmanuelle Seigner.

Y también basada en hechos reales "Todo el dinero del mundo", la versión de Ridley Scott del secuestro del heredero del multimillonario Paul Getti en los setenta.

En febrero estrenan cinta Daniel Calparsoro, "El aviso", y Norberto López Amado, "El cuaderno de Sara", y en marzo llegan la polémica "Loving Pablo", de León de Aranoa, con Penélope Cruz y Javier Bardem, y la divertidísima comedia musical "La tribu" de Fernando Colomo, con Carmen Machi y Paco León.

También estrenan este año "clásicos" españoles, como Santiago Segura, Javier Fesser y Mateo Gil, todos ellos con cintas que no tienen que ver con sus películas anteriores.

Así, "Sin rodeos", del creador de "Torrente" es una película feminista; "Campeones", de Fesser, es una cinta social, mientras Gil se pasa a la comedia con "Las leyes de la termodinámica".

Para abril, el disidente y provocador artista chino Ai Weiwei propone un imprescindible documental sobre el drama de los refugiados, "Human Flow", un mes que acoge el regreso de Wim Wenders ("Inmersion"), Wes Andreson ("Isla de perros") o Laurent Cantet ("El taller de escritura").

Habrá también muchas segundas partes: "Cincuenta sombras liberadas", del mismo equipo de las "más oscuras" (2017); "La Lego película 2"; "Los increíbles 2"; "Animales fantásticos y dónde encontrarlos 2"; "Pacific Rim: Insurrección", "World War Z 2", de nuevo con David Fincher, y "Deadpool 2", encargada al director de "Atómica", David Leitch.

También se espera ración doble de la saga de superhéroes X-Men; en abril, "Los nuevos mutantes" y, en noviembre, "X-Men: Fénix Oscura", además de un 'spin-off' de la saga galáctica "Solo: Una historia de Star Wars", con la 'khalesi' Emilia Clarke de protagonista femenina.

Para el verano llegará la tercera de "El corredor del laberinto: la cura mortal"; "Misión imposible 6", "Ocean's eight" y la enésima versión de "Tomb Rider", esta vez con Alicia Vikander como la sexta actriz que da vida a Lara Croft. Y "La sombra de la ley", de Dani de la Torre, de nuevo con Luis Tosar.

Sin olvidar estrenos aún sin fecha no por ello menos esperados, como "Domino", de Bryan de Palma; "The Death and Life of John F. Donovan", de Xavier Dolan, o "The Irishman", de Martin Scorsese, o las españolas "El reino", de Rodrigo Sorogoyen; "Superlopez", de Javier Ruiz Caldera; "El hombre que mató a Don Quijote", de Terry Gilliam, o la deliciosa cinta de dibujos animados "Buñuel en el laberinto de las tortugas", de Salvador Simó.