Hablamos con los ‘gemelos Weasley’: “nos tomaríamos una cerveza con Voldemort”

Los gemelos James y Oliver Phelps aterrizan en Madrid para inaugurar la exposición de Harry Potter. Sus personajes, Fred y George Weasley, son de los más queridos de la saga; sin embargo, su mágico encanto traspasa la pantalla y este jueves Te Interesa ha podido comprobarlo de primera mano. En un evento para la prensa en IFEMA, los hermanos Phelps han contestado a todas nuestras preguntas.





¿Qué han aportado las películas de Harry Potter a vuestras vidas y carreras profesionales?

En mi vida, yo diría que me ha cambiado la apreciación de lo que supone teñirse el pelo, porque durante 10 años he estado tiñéndome el pelo de rojo y no creo que todos los chavales de 14 años pasen por una experiencia así. Y a nivel profesional pues… al principio de los rodajes yo era un chico tímido, interpretando a un personaje muy abierto y divertido y eso me ha ayudado a convertirme en una persona más abierta, con más confianza.

¿Qué creéis que tienen de especial las películas de Harry Potter para que, por mucho que pasen los años, siguen gustando tanto y a gente tan diferente?

Si supiese cuál es la clave para este éxito escribiría algo yo mismo. Pero yo creo que hay algo que es fundamental, y es que cada miembro de la familia va a encontrar a alguien con quien identificarse en la película. No hay restricción de edad y eso se ve también en la exposición. Se lo pasan tan bien los padres como los hijos.

¿Cómo fue para vosotros, dos chavales de 14 años, llegar allí y trabajar con actores de la talla de Alan Rickman, Julie Walters…?

Muy guay. La primera vez que llegas al set de rodaje y te encuentras con todas las estrellas te sientes un poco intimidado, porque son auténticas leyendas del cine. Y según pasa el tiempo, y te vas sintiendo cómodo, si tenías una duda pues podías ir a preguntarles y pedir consejo a los mejores.





Hace 6 años que salió la última película… ¿qué es lo que más echáis de menos?

Definitivamente la respuesta no es teñirme el pelo, pero sí interpretar nuestros personajes, que eran muy abiertos y divertidos, aunque es verdad que las películas se fueron volviendo más oscuras y, con ellas, también nuestros personajes. Pero, por muy extraño que parezca, echamos de menos la normalidad de hacer las películas de Harry Potter. Nosotros sabíamos que de lunes a viernes íbamos a estar en este rodaje durante mucho tiempo y era muy agradable. Cuando se llevaron los escenarios me dio muchísima pena.

¿Os intercambiabais los papeles durante el rodaje?

La respuesta es muy aburrida, pero la verdad es que no. Lees muchas cosas en internet que no son verdad, y esta es una de ellas. El principal motivo, aunque nos hubiera gustado hacerlo, era que había 300 personas en el equipo y no quieres ser tú el motivo por el que todo el mundo tiene que rodar un día extra porque tú estás haciendo el tonto.

¿Cuál es vuestra película favorita de la saga? ¿Ha cambiado vuestra preferencia con el paso de los años?

Originalmente mi película favorita era la primera, ‘La piedra fisolosofal’, simplemente por ser la primera película. Pero ha cambiado esta apreciación después de que cada Navidad cuando la ponen en la televisión recibo mensajes o llamadas de amigos diciéndome “qué mal corte de pelo tenías” y “qué alto hablas” o “qué voz tan aguda”. Y, claro, ahora te podría decir que mi favorita es la última porque mi corte de pelo mejora y mi voz también.









¿Con qué personaje de la saga os gustaría tomar unas cervezas de mantequilla?

Yo creo que con Voldemort, porque le puedes mirar a los ojos, mientras te tomas la cerveza, e intentar penetrar en su alma. Le preguntaría por qué estás haciendo lo que estás haciendo que estás tan enfadado siempre.





Después de rodar todas las películas juntos, ¿qué sentisteis cuando os comunican que uno de los dos tiene que morir?

He tenido días mejores la verdad. No me llamó nadie, lo leí en el libro. Me acuerdo que estaba en Japón de viaje, estaba en el tren y leí que mi personaje se moría y me quedé como… “interesante”. Y además de sorprendido porque muriese, me sorprendió también cuánto me había afectado. Tenía un apego al personaje del que ni siquiera era consciente. Y en ese momento me acuerdo que llegó el inspector del tren y me pidió el ticket y yo me quedé como “espérate un momento que me acabo de morir”.

Como actores, ¿qué es lo que habéis aprendido y no podéis olvidar?

Se aprende mucho equivocándote, por ejemplo, una cosa que aprendí equivocándome es que cuando tienes que rodar una escena donde comes, no comas en todas las escenas. Yo me acuerdo en las fiestas enormes que había en el colegio y en la primera toma todos comiendo fenomenal, pero claro llega la toma veinte y no puedes más. Y algo que creo que un actor no debe olvidar es la perseverancia, hay cosas que salen y cosas que no salen, y hay que perseverar.

¿Cuál sería vuestro proyecto soñado, después de Harry Potter, de cara a vuestra carrera?

La verdad es que no lo sé. Supongo que algo con tanto éxito como esta saga. Pero bueno me encanta la comedia, así que un papel cómico me gustaría mucho.

¿Para vosotros estar en la exposición es como estar en una reunión de antiguos alumnos de Hogwarts?

Pues la verdad es que es impresionante cómo funciona el cerebro. Hay un libro de firmas que teníamos que firmar todos para formar parte del ejército de Dumbledore y es curioso como cuando lo he visto me ha venido a la mente el olor de la habitación cuando estábamos rodando. Veo cosas, que incluso creía no recordar, y me llevan a un momento determinado de mi vida. La exposición es como un camino de recuerdos.

¿Si pudierais hacer desaparecer un objeto de la exposición para llevároslo a vuestra casa cuál sería?

James: Siempre he pensado que me gustaría llevarme a casa mi varita mágica, porque cada personaje tiene una y son todas distintas y al final, después de tanto tiempo rodando con tu varita, le coges cariño. Y siempre pensé que después de rodar la saga me la iba a quedar, pero resulta que está recorriendo el mundo entero.

Oliver: Hay una reproducción de Dobbie en la exposición que me llevaría. Creo que quedaría muy bien en la entrada de mi casa.





¿Qué objeto de la exposición si hubieseis sido Lord Voldemort habríais convertido en un horrocrux?

Pienso en algo que no se pueda romper, pero seguramente optaría por una Skiving Snackbox (especie de dulces gracias a los que puedes fingir enfermedades, muy asociados a sus personajes).