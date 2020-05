Las empleadas de hogar y trabajadores temporales ya pueden solicitar el subsidio extraordinario

Según un estudio realizado por el portal de empleo Jobatus, esta ayuda no podrán solicitarla los trabajadores a lo que se les haya aplicado el permiso retribuido recuperable ni tampoco aquellos que estén percibiendo alguna ayuda por incapacidad temporal. Las solicitudes que sean aprobadas serán cobradas el día 10 de cada mes y recibirán el subsidio desde el primer día en el que su contrato fue reducido o cesado por completo. Cualquier empleada que de forma paralela esté realizando otra actividad laboral podrá solicitarla, siempre y cuando el sueldo percibido no alcance al Salario Mínimo Interprofesional, 950 euros. Los trabajadores temporales que tendrán derecho a solicitar esta ayuda serán aquellos que no hayan generado ninguna prestación y su contrato laboral haya finalizado durante el Estado de Alarma siendo el mismo de al menos 2 meses. Este subsidio no se podrá recibir si se está percibiendo alguna renta mínima por parte de alguna Administración Pública. La cantidad será de 440 euros.