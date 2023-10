Contenido patrocinado

¿Cómo mejorar tu conexión de internet en el móvil?

Uno de los dispositivos que más usamos cada día para navegar por internet (escuchar música, comprar, etc.) es el teléfono móvil, tanto mediante el uso de datos con tu tarjeta prepago móvil como a través de conexión WiFi. Si cuando lo estás utilizando notas que tu velocidad no es la correcta puede ser un verdadero incordio, sobre todo cuando estás intentando ver un vídeo. Para que eso no te ocurra queremos darte una serie de consejos muy sencillos para que la navegación, las descargas y subidas que haces en tu smartphone vayan a la velocidad que necesitas.

Consejos para que la conexión de datos de tu móvil vaya mejor

Reiniciar el móvil

A veces nos olvidamos de ir cerrando aplicaciones y los datos en caché se acumulan, eso puede dar problemas y provocar que la velocidad se ralentice. Apaga el móvil y vuelve a encenderlo a los pocos segundos, ya que con el reinicio se pueden solventar algunos errores.

Límite de tu tarifa

Aunque parezca muy obvio, puede que hayas alcanzado el límite de datos que te ofrece tu tarifa y no te hayas dado cuenta. Cuando te pasas de los megas contratados la conexión pasa a ser muy lenta. En este caso la solución es que compres más megas o contrates una tarifa con una mayor cantidad de datos que se adapte mejor a tus necesidades.

Deshabilitar ahorro de datos

Puede que en algún momento hayas activado el ahorro de datos de tu teléfono móvil para no gastarlos, sobre todo cuando te quedan pocos megas y aún falta tiempo para que finalice el mes. Si quieres que esta limitación no ralentice tu navegación lo más aconsejable es que lo deshabilites.

Repetidores WiFi

En el caso de que no te vaya bien la conexión en casa, lo que puedes hacer es utilizar los repetidores WiFi. Estos son unos dispositivos que se instalan conectándose a la red eléctrica y aumentan la señal. Son perfectos si el router se encuentra muy alejado de donde sueles usar el teléfono móvil.

Modo avión

Una solución que puedes probar es poner el teléfono móvil en modo avión. De esta manera se desconectará automáticamente de las redes a las que esté conectado. Cuando se desactiva el modo avión para ponerlo en el modo normal se conectará de nuevo en pocos segundos a la red más adecuada.

Utilizar un bloqueador de anuncios

Es habitual que las páginas web que visitamos incluyan publicidad como anuncios emergentes. Aunque en un ordenador no sea tan problemático, en el caso del teléfono móvil puede afectar en el rendimiento. Para evitar este tipo de publicidad y que mejore la conexión te recomendamos que utilices un bloqueador de anuncios.

Actualizar el sistema operativo

Debes asegurarte de que el sistema operativo de tu smartphone es el último que existe y que no está desactualizado. En el caso de que no tengas la última versión instalada esto te puede traer algunos problemas, no solo en la conexión sino también en la seguridad y en el rendimiento.